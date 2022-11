20. Bezirk: Errichtung einer Radverkehrsanlage sowie Straßenbauarbeiten in Lorenz-Müller-Gasse

Wien (OTS) - In der Lorenz-Müller-Gasse zwischen Heiligenstädter Brücke und Adalbert-Stifter-Straße im 20. Bezirk wird auf der Seite der ungeraden Hausnummern ein baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg errichtet. Zudem werden im Projektgebiet bis April 2023 neue Bäume gepflanzt. Am Dienstag, dem 15. November 2022, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Arbeiten.

Details

Die neue Radfahranlage ist eine Fortsetzung der in diesem Jahr errichteten Radfahranlage in der Gunoldstraße im 19. Bezirk und somit eine Radverbindung zwischen Döbling und Brigittenau. Der im August 2022 fertiggestellte Geh- und Radweg auf der Heiligenstädter Brücke wird in der Lorenz-Müller-Gasse auf der Seite der ungeraden Hausnummern in Form eines baulich von der Fahrbahn getrennten, etwa drei Meter breiten Zwei-Richtungs-Radweges ausgebaut und bis zur Adalbert-Stifter-Straße weitergeführt, wo er an die bestehende Radfahranlage anschließt. Dazu werden in der Lorenz-Müller-Gasse der Fahrbahnteiler an der Kreuzung mit der Spielmanngasse entfernt sowie eine Ampelanlage und ein Schutzweg errichtet. Zudem werden im gesamten Projektgebiet neue Baumscheiben hergestellt, in die bis April 2023 neue Bäume gepflanzt werden. Ferner wird am Kreuzungsplateau Lorenz-Müller-Gasse/Jägerstraße die Fahrbahnoberfläche erneuert.

Die Baumaßnahmen für das gesamte Projekt gliedern sich in zwei Bauphasen. In der ersten Bauphase - bis Ende Dezember 2022 - werden die Arbeiten bis zur Spielmanngasse durchgeführt. In der zweiten Bauphase (2023) erfolgt die Umsetzung des gesamten Projektes. Über diese Maßnahmen informiert die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau gesondert.

Verkehrsmaßnahmen

Die Straßenbauarbeiten erfolgen tagsüber bei Freihaltung von allen Fahrstreifen und Relationen.

Örtlichkeit der Baustelle: 20., Lorenz-Müller-Gasse zwischen Heiligenstädter Brücke und Adalbert-Stifter-Straße

Baubeginn: 15. November 2022

Geplantes Bauende: 7. April 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

