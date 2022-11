6. Bezirk: Fahrbahninstandsetzungsarbeiten in der Gumpendorfer Straße

Wien (OTS) - Die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt am Dienstag, dem 15. November 2022, nach Aufgrabungsarbeiten von Einbautendienststellen, mit der definitiven Instandsetzung der Fahrbahn am Kreuzungsplateau Gumpendorfer Straße/Laimgrubengasse im 6. Bezirk. Die Arbeiten erfolgen in der Nacht vom 15. November ab 19:00 Uhr unter Aufrechterhaltung aller Fahrrelationen. Der Fahrzeugverkehr wird wechselweise durchgeschleust. Die Haltestelle Laimgrubengasse der Autobuslinie 57A wird während der Baudauer örtlich um einige Meter in Richtung stadteinwärts verlegt.

Örtlichkeit der Baustelle: 6., Kreuzungsplateau Gumpendorfer Straße/Laimgrubengasse

Baubeginn: 15. November 2022, 19:00 Uhr

Geplantes Bauende: 16. Novmeber 2022, 05:00 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

