Gütesiegelverleihung 2022: Soziale Unternehmen vor den Vorhang

In Wien wurden heuer 18 Soziale Unternehmen mit dem GSU-Gütesiegel ausgezeichnet

Wien (OTS) - Das GSU-Gütesiegel für Soziale Unternehmen steht für zukunftsorientiertes Management. Es garantiert soziale, organisatorische und wirtschaftliche Standards in Sozialen Unternehmen, die sich der beruflichen Integration von arbeitssuchenden Menschen widmen. Bei der feierlichen Verleihung in der Quality Austria wurden heuer zwei Unternehmen neu zertifiziert, 16 weitere durchlaufen den Prozess der Zertifizierung schon zum wiederholten Mal.

„Heute funktioniert Arbeitsmarkt anders als früher – die Arbeitsmarktpolitik ist viel aktiver geworden. Das Instrumentarium ist ausdifferenziert, Qualitätssicherung ist wichtig für die Klienten und Klientinnen, die wir betreuen.“ AMS-Vorstand Herbert Buchinger.

Das GSU wurde 2009 von Geschäftsführer*innen sozialer Unternehmen unter dem Dach von arbeit plus - dem österreichischen Netzwerk Sozialer Unternehmen - entwickelt und vom AMS Österreich gefördert und finanziert.

„Die Anforderungen des AMS und der Betroffenen sind sehr komplex und haben unterschiedliche Zielsetzungen. Das Gütesiegel ist ein Zeichen für die Professionalisierung einer ganzen Branche und den gewissenhaften Umgang mit Fördergeldern.“ Sektionschef Roland Sauer vom Arbeits- und Wirtschaftsministerium.

Die Unternehmen durchlaufen ein externes Assessment durch Expert*innen von Quality Austria und arbeit plus. Das GSU wird auf drei Jahre befristet verliehen, danach lassen sich die Unternehmen erneut zertifizieren.

Soziale Unternehmen stehen für qualitätsvolle Arbeit

„Das Gütesiegel wirkt nach innen als Motivationsschub und nach außen als Signal, in der Arbeit ausgezeichnete Qualität zu liefern und professionell zu arbeiten.“ Axel Dick, Prokurist der Quality Austria.

„Das GSU steht für Qualität, Professionalität und Engagement, sich weiterentwickeln zu wollen.“ Sabine Rehbichler, die Geschäftsführerin von arbeit plus Österreich die Leistung der Sozialen Unternehmen, sich dem Prozess zu stellen. „Heuer stehen so viele Unternehmen wie noch nie auf der Bühne. Für arbeit plus als Netzwerk Sozialer Unternehmen ist das ein Zeichen für die ausgezeichnete Arbeit, die wir leisten.“

Die ausgezeichneten Unternehmen sind:

Bicycle – Entwicklungsprojekt Verein Fahrrad, Buglkraxn – Verein für Arbeitsintegration, Büro für Berufsintegrationsprojekte, Caritas SÖB, Hilfeeinrichtungen der Caritas der Erzdiözese Wien, DLG Weiz, Dornbirner Jugendwerkstätten (DJW), Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft m.b.H. Bezirk Voitsberg BEST, Ho&Ruck Gebrauchtmöbel gGmbH, Impuls Caritas und Volkshilfe gemeinnützige GmbH, Job-TransFair GmbH – Gemeinnütziges Integrationsleasing, Leo GmbH , SASt GmbH, SIP Service in Person Personalservice GmbH, StAF, Vamos – Verein zur Integration, Verein SOFA – Sozialökonomischer Betrieb gwandolina, Verein für Sozial- und Gemeinwesenprojekte VSG, Volkshilfe Arbeitswelt GmbH

Wir gratulieren sehr herzlich!



