Hisense veröffentlicht mit Economist Impact ein Laser-TV-Whitepaper - Laser-Display-Technologie zum Wohle der Gesellschaft

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Am 10. November veröffentlichte Hisense, ein globales Hightech-Unternehmen, zusammen mit Economist Impact sein offizielles Whitepaper für die Laser-TV-Industrie mit dem Titel: „Hisense innovates: Transforming lives through Laser display technology". Economist Impact wurde 2021 von der Economist Group ins Leben gerufen und arbeitet mit führenden Unternehmen, Regierungen und gemeinnützigen Organisationen zusammen, um einen positiven gesellschaftlichen Wandel zu bewirken. Das offizielle Whitepaper enthält eine umfassende Interpretation der aktuellen und zukünftigen Displaytechnologie und eine Demonstration der Lasertechnologie von Hisense. Mit der Veröffentlichung am Welttag der Wissenschaft für Frieden und Entwicklung unterstreicht Hisense die revolutionäre Rolle der Laser-Display-Technologie und zeigt auf, wie diese bahnbrechende Innovation das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verbessert.

Das Laser-TV-Whitepaper zeigt die Errungenschaften von Hisense in der Laser-TV-Industrie auf

In den letzten Jahren hat sich die Laser-TV-Industrie in Bezug auf technologische Innovation, Wertschöpfungskette und Marktanerkennung rasch weiterentwickelt. Als Pionier in der Branche hat Hisense die Innovation und Entwicklung von Laser-Displays konsequent vorangetrieben. Dies ist eine wichtige Initiative, um ultrahochauflösende Displays zu schaffen, und eine hervorragende Lösung, um den Lebensstil der Verbraucher zu verbessern.

Im Jahr 2007 war Hisense eines der ersten Unternehmen, das die Laser-TV-Technologie entwickelte und die Idee des Fernsehens zu Hause neu überdachte. Seit Hisense 2014 seinen ersten Ultrakurzdistanz-Laserfernseher vorgestellt hat, ist das Unternehmen führend in der Entwicklung der Laser-Display-Technologie, erweitert die multidimensionalen Anwendungen und Nutzungsszenarien der Laser-Display-Technologie und schafft eine neue nachhaltige Zukunft mit niedrigem Stromverbrauch dank Laser-Displays.

Das offizielle Whitepaper erläutert die kontinuierlichen Anstrengungen von Hisense für die Entwicklung von Displays, die überall eingesetzt werden können, wozu auch Gaming-Bildschirme und Cloud-Plattformen für verschiedene Branchen gehören. Außerdem hat Hisense seine Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen vertikalisiert, angefangen beim Displaytreiber-Chip Tcon über einen Chip für die Bildqualität bis hin zu Betriebssystemen, Anwendungen und Endgeräten, die verschiedene Technologien wie LCD, Laser-Display und ULED unterstützen können. In Zukunft werden Displays nicht nur zum „Anschauen" dienen, sondern auch Kontaktpunkte zwischen Mensch und Maschine sein, die das Leben der Menschen durch gut durchdachte und sorgfältig ausgearbeitete Lasertechnologie verändern werden.

Nutzen für die Gesellschaft durch Laser-Display-Technologie

Im Geiste des Welttages der Wissenschaft für Frieden und Entwicklung zeigt das offizielle Whitepaper auch auf, wie die Laser-Display-Technologie einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausübt. Ein Beispiel dafür sind die bewährten Vorteile der Laser-Display-Technologie, wenn es um den Schutz der Augen geht. Laser-TV von Hisense reduziert die schädliche blaue Lichtquelle und bietet so ein augenfreundliches und realistisches Seherlebnis.

Darüber hinaus fördert der Laser-TV von Hisense die nachhaltige Entwicklung durch höhere Recyclingraten und Energieeffizienz. Nach Untersuchungen von Hisense liegt der Stromverbrauch eines Laser-TV-Geräts bei etwa einem Drittel eines LCD-Fernsehers mit gleicher Bildschirmgröße, was seine Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit unterstreicht.

Bitte klicken Sie auf den folgenden Link, um mehr über das Hisense-Whitepaper für die Laser-TV-Industrie und die Lasertechnologie von Hisense zu erfahren:

https://impact.economist.com/projects/innovation-through-laser-television-technology/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1943645/image1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1943646/image2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1943647/image3.jpg

