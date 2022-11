Aviso PK Grüne Wien 15. 11. 2022 zur Personalnot in Wien: Stadtregierung versagt bei Gesundheit, Kindern, Mobilität

Wien (OTS) - Thema: Kein Tag ohne Schlagzeilen zur Personalnot in Wien. Die Wiener Grünen veranstalten mit Blick auf die Situation in Spitälern, in der Kinderbetreuung und bei den Öffis eine Pressekonferenz mit:



Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien

Barbara Huemer, Gesundheitssprecherin Grüne Wien



Zeit: Dienstag, 15. November 2022, 11:30 Uhr

Ort: Ebendorferstraße 4, 1010



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

