Musik-Matinee mit Talenten am 13.11. im Amtshaus 13

Wien (OTS) - Kompositionen von Arnold Schönberg, Alma Mahler, Vincenzo Bellini, Ivan Eröd, Wolfram Wagner und weiterer Tondichter erklingen am Sonntag, 13. November, bei einer Matinee im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3). Die abwechslungsreiche Musik-Veranstaltung trägt den Titel „tonWERK präsentiert Junge Talente“ und fängt um 11.00 Uhr an. Das Publikum hört Darbietungen der Sängerinnen Tamara Ivanis (Sopran) und Hannah Fheodoroff (Mezzosopran) sowie des Pianisten Rafael Salas Chia. Der Eintritt ist frei. Dieses Kultur-Angebot des Vereins „tonWERK – Forum für Neue Musik“ wird seitens des Bezirkes unterstützt. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Auskünfte über das Konzert und andere kulturelle Projekte im Amtsgebäude am Hietzinger Kai 1-3 gibt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing gerne unter der Telefonnummer 4000/13 115 und per E-Mail: post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „tonWERK“:

www.banlaky.at/tonwerk.html





www.banlaky.at/tonwerk.html Vokalistin Tamara Ivanis:

www.tamaraivanis.com



Vokalistin Hannah Fheodoroff:

https://de-de.facebook.com/hannah.fheodoroff/





https://de-de.facebook.com/hannah.fheodoroff/ Pianist Rafael Salas Chia:

www.facebook.com/rafael.salaschia





www.facebook.com/rafael.salaschia Kultur-Termine im 13. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse