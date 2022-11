FPÖ – Rauch: „Gewessler avanciert immer mehr zur Panik- und Hysterieministerin!

„Solange die CO2-Hauptemittenten China, USA oder Indien nicht mitspielen, wird sich am Weltklima kaum etwas ändern“

Wien (OTS) - „Die grüne Umweltministerin Gewessler glänzte heute bei ihrer Pressekonferenz zu den Zielen bei der Weltklimakonferenz einmal mehr mit Inhaltslosigkeit und Panikmache. Abermals reiht sie sich in die Reihe der Hysteriker und Panikmacher ein, um den Krisenmodus mit aller Macht aufrechterhalten zu können – Lösungen mit Hausverstand sind dabei Fehlanzeige. Der Tenor ist klar: Die geschürte Klimapanik soll als Rechtfertigung für Radikalmaßnahmen beim Umweltschutz dienen. Massive Mehrbelastungen und Verbote für die heimischen Bürger werden unter dem Deckmantel des Klimaschutzes die Folge sein“, kritisierte heute FPÖ-Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch.

„Gewessler zeigt sich auch stolz darauf, dass man 50 Millionen Euro an heimischen Steuergeldern zur internationalen Klimafinanzierung in ein Fass ohne Boden schüttet. Hierbei stellt sich aber schon die Frage, wohin diese Gelder überwiesen und wie diese dann eingesetzt werden. Es ist nämlich zu befürchten, dass diese Gelder mitten im Nirgendwo versinken werden“, stellte Rauch fest.

„Die Ministerin betonte in ihrer Pressekonferenz auch stets die Vorreiterrolle der EU und hob deren getroffenen Maßnahmen vor. Angesichts der Tatsache, dass die EU aber lediglich für rund zehn Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist, werden diese Maßnahmen schlussendlich zu keiner bedeutenden Besserung führen. Solange die CO2-Hauptemittenten China, USA oder Indien nicht mitspielen, wird sich am Weltklima kaum etwas ändern“, betonte der FPÖ-Umweltsprecher und weiter: „Anstatt weiter Klimapanik zu verbreiten und die heimischen Steuerzahler für den Rest der Welt bluten zu lassen, wäre Gewessler besser beraten, die CO2-Hauptemittenten in die Pflicht zu nehmen.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at