WK Wien: Wien schwingt wieder im Walzertakt

Ballsaison mit hunderten Tanzenden gestartet – Erster großer Ball bereits heute Abend – Vorbereitungen in Tanzschulen fast ausgebucht

Wien (OTS) - Endlich ist es wieder soweit. Pünktlich um 11:11 Uhr eröffneten die Wiener Tanzmeister und Tanzlehrer am Stephanslatz die Ballsaison. Und das bei weitem nicht alleine: Etliche Tanzbegeisterte kamen aus ganz Wien angereist um bei der traditionellen Quadrille und dem anschließenden Wiener Walzer dabei zu sein und zahlreiche Passanten schlossen sich spontan dem Treiben an. Und stärkten sich danach bei Schaumschnitten, Schwedenbomben und Co.. Organisatorin Karin Lemberger, Präsidentin des Verbands der Wiener Tanzschulen, freut sich über ein gelungenes Comeback des Saison-Auftakts: „Es ist schön, wieder so viele Tanzpaare zu sehen. Und es tut gut zu wissen, dass es heuer wieder eine richtige Ballsaison geben wird.“

Während eine Umfrage der KMU Forschung im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien ergab, dass in dieser Saison so viele Wienerinnen und Wiener wie noch nie auf den Bällen das Tanzbein schwingen wollen, können auch die Wiener Tanzschulen bereits eine erste positive Bilanz ziehen: „Die Tanzkurse sind sehr gut gebucht, besonders von Jüngeren. Die Auffrischungskurse für die Ballbesucher sind auch schon fast voll“, freut sich Dancing Stars-Sieger und Sprecher der Wiener Tanzschulen Thomas Kraml über volle Kurse in den Mitgliedsbetrieben.

Der erste Ball der heurigen Saison wird heute Abend eröffnet, im Palais Ferstel steigt der Rauchfangkehrerball.

