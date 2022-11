Zierfuß zum Tag des Gymnasiums: Volle Unterstützung für individuelle Förderung in Wien

Klares Bekenntnis zum differenzierten Schulsystem – AHS-Langform für Zukunft erhalten

Wien (OTS) - „Volle Unterstützung für die individuelle und differenzierte Förderung von Kindern und Jugendlichen in unserer Stadt“, erklärte heute der Wiener ÖVP-Bildungssprecher Harald Zierfuß anlässlich des „Tag des Gymnasiums“. Obwohl Wien den höchsten Anteil von AHS-Schülern aller Bundesländer hat, zeigen die Bildungsstandard-Ergebnisse, dass die AHS-Langform ein Erfolgsmodell ist. „Ein großes Dankeschön deshalb heute vor allem an alle AHS-Professorinnen und Professoren, die in Wiens Gymnasien Kinder und Jugendliche fördern und fordern. Sie tragen mit ihrem großen Einsatz und ihrer Flexibilität vor allem in den vergangenen Pandemie-Jahren eine große Verantwortung für die Zukunft der Kinder. Dafür brauchen sie die bestmögliche Unterstützung von Politik und Verwaltung sowie allem zur Verfügung stehendem Support-Personal“, so der ÖVP-Bildungssprecher.

„Als Volkspartei treten wir auch weiterhin vehement für den Erhalt der AHS in der Langform vor allem in Wien ein“, so Zierfuß. Schließlich werde gerade hier versucht, das Gymnasium in der Langform abzuschaffen und die Gesamtschule über die Hintertür einzuführen. „Das letzte Gymnasium in der Langform inklusive einer AHS-Unterstufe wurde vor 20 Jahren eröffnet“, so Zierfuß. Alle in der Zwischenzeit in Wien eröffneten Gymnasien wurden in der Unterstufe als Wiener Mittelschule und nicht als Gymnasium in der Langform geführt. „Wir wollen, dass das Gymnasium in Wien nicht der Gesamtschule über die Hintertür zum Opfer fällt“, so der ÖVP-Bildungssprecher abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at