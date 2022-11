22. Bezirk: Präsentation „Hirntschecherei’n“ am 12.11.

Lesung mit Sepp Löffelmann, Zählkarten: Tel. 0677/630 19 868

Wien (OTS) - Der Kultur-Verein „Kulturfleckerl Eßling“ richtet am Samstag, 12. November, eine Buch-Präsentation aus. Beginn: 19.00 Uhr. Autor Sepp Löffelmann stellt ein neues Werk mit dem Titel „Hirntschecherei’n. Die Dritten“ vor und liest amüsante „Gedichte aus eigener ‚Tastatur‘ in Wiener Mundart“. Die Gäste im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) sollen die aktuellen Corona-Regeln befolgen. Der Eintritt ist gratis. Für Spenden sind die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder dankbar. Reservierung von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868. Anfragen per E-Mail: reservierung@kulturfleckerl.at.

„Humorvoll, scharfzüngig, liebenswert, gesellschaftskritisch und kurzweilig“ ist Sepp Löffelmanns dichterisches Schaffen laut Einschätzung von Obfrau Angela Hannappi. Gerne erzählt die Vereinsleiterin unter der Telefonnummer 0699/180 646 40 über künftige Veranstaltungen im „Kultur-Stadl“. Von Country und Wienerlied bis zu Weihnachtsgesang, Swing und Blues wird ein vielfältiges Programm geboten. Beantwortung von Anfragen per E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

