„Bürgeranwalt“: Unfall mit einem Rettungswagen – ist der Gegner immer schuld?

Am 12. November um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 12. November 2022, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Unfall mit einem Rettungswagen – ist der Gegner immer schuld?

Bei einem Überholmanöver touchiert ein Rettungswagen ein anderes Fahrzeug, das links abbiegen will. Der Rettungsfahrer hätte sofort am Unfallort seine Schuld eingestanden, diese aber später abgestritten, sagt Frau F. Die Lenkerin des Pkw, eine dreifache Mutter, ihr Ehemann und die Kinder wurden bei dem Unfall zum Glück nicht verletzt. Allerdings streitet man seit Juni 2021 um den Schadenersatz für das beschädigte Auto.

Verhängnisvoller Sturz wegen eines Loches im Gehsteig – haftet der Wegehalter?

Der 81-jährige Herr M. ist auf einem Gehsteig in Wien gestürzt, die Asphaltdecke ist plötzlich eingebrochen. Durch den Sturz hat er sich schwer verletzt. Die Haftpflichtversicherung der für Straßenverwaltung und Straßenbau zuständigen MA28 verweigert aber jegliche Entschädigungsleistung. Der unter der Asphaltdecke gebildete Hohlraum sei nicht vorhersehbar gewesen. Volksanwältin Gaby Schwarz vermutet hingegen grobe Fahrlässigkeit des Wegehalters und fordert Schadenersatz für Herrn M.

Gibt es ein Recht auf intensivmedizinische Pflege zu Hause?

Michael H. ist seit einem Sprung ins Meer querschnittgelähmt und muss beatmet werden. Der 37-Jährige wünscht sich, in seiner Wohnung leben zu können. Die zuständigen Sozialversicherungsträger konnten sich jedoch nicht zu einer Lösung für eine Finanzierung seiner Betreuung durchringen. Nach einer Diskussion im „Bürgeranwalt“-Studio gibt es eine erfreuliche Lösung für Herrn H.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at