Liebe.Tod.Rache: „Totenfrau“-Finale am 14. November in ORF 1

Bisher durchschnittlich 585.000 Zuschauer bei 21 Prozent Marktanteil

Wien (OTS) - Am Montag, dem 14. November 2022, geht die sechsteilige ORF/Netflix-Serie „Totenfrau“ ins Finale: Um 20.15 und 21.05 Uhr setzt Anna Maria Mühe in ORF 1 ihren Rachefeldzug in den letzten beiden Episoden der Verfilmung von Bernhard Aichners Bestseller fort. Die bisher ausgestrahlten vier Folgen (am 7. und 10. November in ORF 1) sahen durchschnittlich 585.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 21 Prozent Marktanteil (12+), 486.000 waren es durchschnittlich bei Folge 3, 468.000 bei Folge 4. Am 15. November startet die Serie auf Netflix Österreich. Den weltweiten Start der „Totenfrau“ hat Netflix Anfang nächsten Jahres geplant, die sechs Episoden werden in zwölf Sprachen synchronisiert und mit insgesamt 32 verschiedenen Sprachen untertitelt.

Folge 5: „Im Gleichgewicht der Natur“ (Montag, 14. November, 20.15 Uhr, ORF 1)

Reza rettet Blum und versorgt notdürftig ihre Wunde. Polizeiinspektor Danzberger (Robert Palfrader) schöpft Verdacht und beginnt, Blum mit den Ereignissen in Verbindung zu bringen. Währenddessen gerät Blums Tochter Nela bei der Rave-Party in Schwierigkeiten. Als Blum und Reza sie von der Location abholen, macht Blum eine unerwartete Entdeckung.

Folge 6: „Bis ans Ende“ (Montag, 14. November, 21.05 Uhr, ORF 1)

Blum wird auf dem Revier von der Polizei verhört und gerät in Erklärungsnot, als sie von unerwarteter Seite ein Alibi erhält. Ohne belastbare Beweise wird Blum freigelassen und gerät schon bald in eine weitaus bedrohlichere Situation. Gleichzeitig macht Reza eine ungeheuerliche Entdeckung – wird er Blum noch rechtzeitig warnen können?

Die „Totenfrau“ – eine Produktion von Barry Films und Mona Film in Koproduktion mit Netflix, ORF & SquareOne Productions mit Unterstützung der Cine Tirol Film Commission – wird auf der ORF-TVthek österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand (zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) bereitgestellt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at