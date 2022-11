LR Danninger besuchte Lehrwerkstätte der Firma Baumit

Lehrlinge der Firma Baumit zählen zu den besten des Landes

St. Pölten (OTS/NLK) - Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger zeigte sich bei einem Betriebsbesuch bei der Firma Baumit in Waldegg beeindruckt von der Lehrwerkstätte. 30 Lehrlinge werden aktuell in sieben unterschiedlichen Lehrberufen ausgebildet. So arbeiten in Waldegg angehende Industriekaufmänner, Metalltechniker, Elektrotechniker, Land- und Baumaschinentechniker, Mechatroniker, Prozesstechniker sowie Wärme-, Kälte-, Schallschutztechniker. Die Lehrlinge der Firma Baumit zählen zu den besten des Landes. Die Ausbildung am Standort wurde bereits mit einer Vielzahl an Preisen ausgezeichnet.

„Es ist großartig zu sehen mit wie viel Herzblut und Begeisterung die Lehrlingsaus-bilder bei der Firma Baumit am Werk sind. Am Standort in Waldegg wird dem Fachkräftenachwuchs nicht nur eine zukunftssichere Ausbildung auf höchsten Niveau geboten, sondern den Jugendlichen auch die Begeisterung für technische Berufe vermittelt. Die Lehrlinge bei Baumit sind mit extrem viel Engagement bei der Sache und brennen für ihren Job. Diese Lehrwerkstatt ist ein Musterbeispiel für die herausragende Qualität der Lehre in Niederösterreich. Vielen Dank für die spannenden Einblicke und weiterhin viel Erfolg“, betont Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger beim gemeinsamen Betriebsbesuch mit Bürgermeisterin Katharina Trettler (Waldegg).

„Wer in der niederösterreichischen Baumit Lehrwerkstätte seine Berufslaufbahn beginnt, hat - nicht zuletzt durch die Möglichkeit Auslandspraktika zu absolvieren – auch nach der Lehre sehr gute Chancen, in einem unserer vielen internationalen Niederlassungen Fuß zu fassen, um seine Karriere zu starten“, so Manfred Tisch, Geschäftsführer der Baumit GmbH.

