Mehrfachsieg für Dr. Tonar Cosmetics bei den Global Beauty & Wellness Awards 2022

Wien (OTS) - Dr. Tonar Cosmetics wurde im Zuge der Global Beauty & Wellness Awards 2022 gleich mehrfach ausgezeichnet dieses Jahr: Vier Produkte der in Wien entwickelten Kosmetiklinie konnten sowohl mit ihrer herausragenden Qualität, ihrer Innovationskraft sowie beim Thema Nachhaltigkeit überzeugen.

Die Global Beauty and Wellness Awards sind eine weltweite unabhängige Auszeichnung für herausragende Leistungen von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Schönheit, Kosmetik, Körperpflege und Wellness. Die prestigeträchtige Jury setzt sich zusammen ausführenden VertreterInnen der Branche unter Leitung von Nadja Swarovski.

Dementsprechend hochkarätig war auch dieses Jahr die Auswahl der Nominierten mit über 500 Produkten und 94 internationalen Beauty-Brands, unter denen sich Dr. Tonar Cosmetics in vier Kategorien als Gewinnerin durchsetzen konnte:

Dr. Tonar NIGHT: Most Innovative Anti-Aging Product

Dr. Tonar BOOST: Best Ingredient Facial Product

Dr. Tonar EYE: Best Ingredient Eye Product

Dr. Tonar LIFT: Best Ingredient Anti-Aging Facial Product



„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Es zeigt vor allem auch, dass wir mit unserem kompromisslosen Fokus auf Innovation und Qualität – sowie der Einbindung unserer AnwenderInnen – auf dem richtigen Weg mit unserer Unternehmensphilophie sind“, so Dr. Ursula Tonar.

Über Dr. Tonar Cosmetics

Dr. Tonar Cosmetics ist ein Kosmetikunternehmen für die Entwicklung hochinnovativer Skincare-Produkte in Zusammenarbeit mit AnwenderInnen. Dahinter steht die Dermatologin und Schönheitsexpertin Dr. Ursula Tonar, die die Produkte in über 15 Jahren intensiver Forschung in Kooperation mit mehr als 1000 ProbandInnen entwickelte. Seit der Gründung 2019 wurde das Sortiment kontinuierlich erweitert. Dr. Tonar Cosmetics ist mittlerweile in über 30 Ländern präsent.

