BIO AUSTRIA: Bio-Genuss beim ART ADVENT am Karlsplatz

Gesamtes Gastro-Angebot biologisch zertifiziert – Bewusstseinsbildung und höchster kulinarischer Genuss am Adventmarkt

Wien (OTS) - Bereits zum sechsten Mal kann der Adventmarkt am Wiener Karlsplatz, der ART ADVENT, eine Bio-Zertifizierung des gesamten gastronomischen Angebotes vorweisen. Beinahe ausnahmslos alle Speisen und Getränke, die am Markt von den Gastronomie-Betrieben angeboten werden, stammen aus biologischer Landwirtschaft.* Möglich gemacht wurde die Umstellung der gastronomischen Verpflegung auf Bio-Qualität durch eine Kooperation des Veranstalters divina Art mit BIO AUSTRIA, dem Verband der Biobäuerinnen und Biobauern Österreichs. BIO AUSTRIA verfügt über das notwendige Knowhow und Netzwerk, um eine reibungslose Umsetzung des Projekts zu gewährleisten. Für Transparenz und Sicherheit in Bezug auf die Bio-Qualität der eingesetzten Nahrungsmittel sorgt die Bio-Zertifizierung durch die staatlich akkreditierte Kontrollstelle Austria Bio Garantie. Der ART ADVENT öffnet am 18. November.

Vorzeigeprojekt für Bio-Zertifizierung im Großen

"Für die Biobäuerinnen und Biobauern Österreichs ist dieses Projekt eine hervorragende Möglichkeit, ihre Produkte und die Grundsätze und Werte der Bio-Landwirtschaft einem breiten urbanen Publikum zu vermitteln", betont BIO AUSTRIA Obfrau Gertraud Grabmann. Zudem fungiert der Adventmarkt am Karlsplatz seit nunmehr sechs Jahren als Vorzeigeprojekt dafür, dass und wie (Event-)Gastronomie auch im Großen vollständig auf Bio-Qualität setzen kann. "Und diese Impulsgeber-Rolle trägt erfreulicher Weise Früchte, denn andere Veranstalter haben sich bereits davon inspirieren und überzeugen lassen", zeigt sich Biobäuerin Grabmann erfreut.

Bewusstsein für Herkunft und Bio-Qualität steigern

Am Adventmarkt wissen Besucherinnen und Besucher immer ganz genau, welche BIO AUSTRIA-Bäuerinnen und –Bauern bzw. BIO AUSTRIA-Partner die hochwertigen Bio-Zutaten für das von ihnen gewünschte Gericht hergestellt haben. Denn diese werden mittels Foto-Galerien in den einzelnen Gastro-Ständen vorgestellt. "Damit werden die ProduzentInnen und die Lebensmittel aus der Anonymität geholt und Wertschätzung für die besondere Bio-Qualität gefördert", betont Grabmann abschließend.

* Ausnahmen sind etwa bei Lebensmitteln möglich, die derzeit nachweislich nicht in biologischer Qualität erhältlich sind. Alle Ausnahmen sind vor Ort ausgewiesen.

Über BIO AUSTRIA:

BIO AUSTRIA ist das Netzwerk der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Als größter Bio-Verband in Europa repräsentiert BIO AUSTRIA die österreichische Bio-Landwirtschaft und vertritt die Interessen der Biobäuerinnen und Biobauern - mit 13.500 Mitgliedern und mehr als 430 Partnerunternehmen in der Wirtschaft. Nähere Informationen unter www.bio-austria.at

Rückfragen & Kontakt:

BIO AUSTRIA

Markus Leithner, MSc.

Pressesprecher

+43 676 842 214 214

markus.leithner @ bio-austria.at