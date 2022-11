„Europastudio“ über „Geschwächt, aber nicht besiegt – Die Biden-Regierung nach den Zwischenwahlen“

Am 13. November um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die mit Spannung erwarteten wichtigen Zwischenwahlen haben in der US-amerikanischen Politik keine Klarheit über die Zukunft geschaffen. Der auch international befürchtete Absturz der Demokraten konnte zwar abgewehrt werden, doch bleibt der Ausgang der Stichwahl im Bundesstaat Georgia und der Auszählung in zwei anderen Bundesstaaten noch unsicher. Bemerkenswert ist der Rückschlag für die von Trump demonstrativ unterstützten Kandidaten und der damit verbundene Prestigeverlust für den Mann, dessen Rückkehr in das Weiße Haus Gefahr für die Zukunft der amerikanischen Demokratie bedeuten könnte.

Über die Lage und die künftigen Folgen für die Weltpolitik und die ums Überleben kämpfende Ukraine diskutieren am Sonntag, dem 13. November 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 bei Prof. Paul Lendvai im „Europastudio“:

Reinhard Heinisch

Politikwissenschafter, Universität Salzburg

Jacques Schuster

Chefkommentator, „Welt“, Berlin

Meret Baumann

„Neue Zürcher Zeitung“, Zürich

Eric Frey

Journalist und Publizist, „Der Standard“, Wien

