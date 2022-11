„Wiener Süßholzschrammeln“ im Bezirksmuseum 21

Konzert am Sonntag, Spende: 15 Euro, Info: Tel. 271 96 24

Wien (OTS) - Im Festsaal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) spielt am Sonntag, 13. November, ab 16.00 Uhr, erstmals die Gruppe „Original Wiener Süßholzschrammeln“. Das seit 2019 bestehende Quartett wartet mit einem stimmungsvollen Melodienreigen auf. Polkas, Tänze, Märsche und Walzer interpretieren Andrea Frankenstein (Geige), Jakob Steinöcker (Geige), Wolfgang Straka (Kontragitarre) und Michael Frankenstein (G-Klarinette) voller Schwung. An diesem „wienerischen“ Musik-Nachmittag muss das Publikum die gültigen Corona-Vorschriften beachten. Organisator des Konzerts ist der Kultur-Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Die Zuhörer*innen werden um „Eintrittsspenden“ ersucht (Fix-Betrag pro Person: 15 Euro). Weitere Informationen und Anmeldungen: Telefon 271 96 24, E-Mail eva.krapf@gmx.at.

Fragen über zukünftige Kultur-Termine in den Museumsräumen im „Mautner Schlössl“ beantwortet der ehrenamtlich tätige Leiter, Ferdinand Lesmeister, unter der Telefonnummer 0664/55 66 973. Überdies ist der Museumsverantwortliche per E-Mail erreichbar: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Quartett „Original Wiener Süßholzschrammeln“:

www.frankenst.info/schrammeln/ensemble/index.html

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“:

www.beethoven-gedenkstaette.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

