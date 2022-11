Österreichisches Notariat & ÖHV: Übergabe leichtgemacht!

Die überarbeitete Neuauflage des Leitfadens zur Nachfolge im Tourismus zeigt vor, wie Übergaben erfolgreich gemeistert werden können.

Wien (OTS) - In den nächsten 10 Jahren steht fast die Hälfte der österreichischen Hotelbetriebe vor der Übergabe. Für viele eine Mammutaufgabe: „Die Übergabe oder Übernahme eines Betriebs ist ein sehr sensibles Thema – verknüpft mit vielen finanziellen, aber vor allem auch emotionalen Aspekten. Nicht zuletzt, weil es meist auch um Tradition und die eigene Familie geht. Gemeinsam mit der ÖHV zeigen wir auf, wie dieser Prozess gemeistert werden kann“, streicht Dr. Michael Umfahrer, Präsident der Österreichischen Notariatskammer, bei der Präsentation des überarbeiteten Leitfadens zur Unternehmensvorsorge und -nachfolge hervor. Das Update des fast 60-seitigen Ratgebers führt Unternehmer:innen und Nachfolger:innen strukturiert und step-by-step an die Aufgaben heran: „Das ist das A und O bei der Sache: Je klarer und geordneter die Prozesse ablaufen, desto erfolgreicher sind sie. Genau darauf kommt es an“, gibt ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer zu bedenken.

Von der Situationsanalyse hin zum Übergabeplan: 5 Schritte zum Erfolg

Ausgehend von einer fundierten Analyse des Status quo über die Formulierung von Zielen, die Auswahl beratender Expert:innen sowie potentiellen Nachfolger:innen mündet der Leitfaden in einen Übergabeplan, der juristische, wirtschaftliche, steuerliche und emotionale Aspekte nachhaltiger Vorsorge aufzeigt, maßgeschneidert auf die Hotellerie. Am wichtigsten, so die beiden Experten, sei, die Übergabe rechtzeitig vorzubereiten: „Je früher man der Thematik Platz einräumt, desto besser funktioniert die Übergabe. Das schuldet man sich selbst und der nächsten Generation.“

Den upgedateten Leitfaden zur Unternehmensvorsorge und -nachfolge finden Sie hier zum Download, weitere Pressemeldungen der ÖHV und Bildmaterial unter www.oehv.at/presse

