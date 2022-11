AK begrüßt Erhöhung des Zuschusses für Wiener Pflichtschulen

Wien (OTS) - Die Stadt Wien reagiert auf die Teuerung mit einer Erhöhung des Zuschusses für öffentliche Pflichtschulen. Der jährliche Zuschuss gibt Schulen die Möglichkeit, den Schüler:innen am Beginn des Schuljahres Unterrichtsmaterialen gratis zur Verfügung zu stellen. Das hilft nicht nur Familien mit geringerem Einkommen, sondern auch den Lehrkräften, die so zusätzliche Unterrichtsmaterialien je nach Schulschwerpunkt und Unterrichtsinhalten zur Verfügung haben. Der außerordentliche „Teuerungsbonus“ für das Schuljahr 2022/23 beträgt 500 Euro für jede Allgemeine Pflichtschule sowie 200 Euro zusätzlich für jede ganztägig geführte Schule.

Ilkim Erdost, Bereichsleiterin Bildung der AK Wien, freut sich: „Es ist schön, dass die Stadt Wien einer Forderung der AK nachkommt und den Schulen unbürokratisch zusätzliche Mittel zur Verfügung stellt, die angesichts der Teuerung leider dringend notwendig sind.“ Allerdings decke der Zuschuss die Kosten der Teuerung nicht ab und berücksichtige auch nicht, wie groß ein Schulstandort sei. Erdost sieht daher auch den Bund in der Pflicht: „Der Wiener Zweckzuschuss ist ein gutes Mittel, um dafür zu sorgen, dass der Bildungserfolg nicht von den Finanzen der Eltern abhängt. Wir brauchen aber österreichweit besser ausgestattete Schulen, damit nicht Zeit, Geld und Bildung der Eltern über den Schulerfolg der Kinder entscheiden. Die Gemeinden können das nicht allein stemmen. Der Bund ist hier schlicht in der Verantwortung, die Gemeinden nicht im Stich zu lassen und Bildungsteilhabe durch ein breit ausgebautes und stabil finanziertes Angebot an Ganztagsschulen und Unterstützung mit einem erhöhten Zweckzuschuss zu sichern.“

Aufgrund der höchsten Inflation seit Jahrzehnten bleibt armutsbetroffenen oder von Armut bedrohten Familien oft nichts anderes übrig, als bei Bildungskosten einzusparen. Nachhilfe, Sportkurs oder Ausflüge gehen sich einfach nicht mehr aus. Bereits heute können sich rund 22% die Nachmittagsbetreuung der Schüler:innen nicht mehr leisten. „Kein Kind zurückzulassen, kein Potential ungenutzt zu lassen, ist im Interesse der gesamten Gesellschaft. Wenn die Schulen alles haben, was sie brauchen, um jedes Kind zu fördern, verbessern wir nicht nur die Bildungsgerechtigkeit, sondern helfen den Gemeinden, berufstätigen Frauen, der Wirtschaft und den Familien, die sich zu Hause endlich nicht mehr um Schulaufgaben und Lernen kümmern müssen“, ist sich Erdost sicher. Daher wünscht sie sich, dass das Wiener Beispiel Schule macht – und der Bund seine Hausaufgaben erledigt.

Nachholbedarf sieht Erdost aber nicht allein im Bereich der Schulen. Das kürzlich vorgestellte Wissenschaftsbudget zeige, dass der Bildungsbereich auch in den nächsten Jahren durch Mangelverwaltung bestimmt werde. Dabei gebe es beispielsweise in der Erwachsenenbildung viel zu tun. „Hier herrscht de facto Stagnation und das, obwohl es gerade jetzt so wichtig ist, Menschen aufzuqualifizieren. Programme wie die Initiative Erwachsenenbildung sind wirksam und verhältnismäßig kostengünstig, dennoch werden sie finanziell ausgehungert. So werden auch jene Unternehmen im Stich gelassen, die jetzt dringend Personal suchen,“ kritisiert Erdost. Der Fachkräftemangel zeige, dass jede zusätzliche Qualifikation dringend notwendig sei. „Der Bund muss für den gesamten Bildungsbereich entschlossen Geld in die Hand nehmen – andernfalls sind weder die aktuellen noch die langfristigen Probleme zu bewältigen.“

