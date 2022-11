Leopoldstadt: „Stammtisch“ mit Zirkus-Direktor Lehner

Wien (OTS) - Adolf Lehner, Jahrgang 1940, war Dekorationsmaler (Zirkus Rebernigg, Wien-Film), Schauspieler („Löwinger-Bühne“, TV und Film, u.a.), lange Jahre enger Mitarbeiter der Zirkus-Doyenne Elfi Althoff-Jacobi und Moderator. Als Direktor stand Adolf Lehner von 1996 bis 2003 an der Spitze des „Circus Elfi Althoff-Jacobi“. Am Montag, 14. November, kommt der vormalige Manegen-Chef ins „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) und nimmt dort ab 19.30 Uhr am „Artisten-Stammtisch“ Platz. Ehrenamtliche Unterhaltungskunst-Historiker führen mit Lehner ein Gespräch über dessen Laufbahn im Rampenlicht. Der Zutritt ist kostenlos. Auskunft und Anmeldung: Telefon 0676/340 75 65, Telefon 0676/406 88 68, E-Mail office@circus-clownmuseum.at.

Lehner blickt zurück auf seine Karriere und beantwortet gerne Fragen des Publikums. Für sein Wirken wurde der Zirkus-Profi mit dem Silbernen Ehrenzeichen der Republik Österreich (1995) und mit dem Goldenen Rathausmann (2000) ausgezeichnet. Besucher*innen der Veranstaltung sollen sich an die aktuellen Corona-Richtlinien halten. Mehr Informationen über das Museum (Öffnungszeit, Schaustücke, Sonder-Ausstellung, u.a.) sind im Internet nachlesbar: www.circus-clownmuseum.at.

