Traditionelle Weinsegnung an der Weinbauschule Krems

LR Teschl-Hofmeister: NÖ Landesweine eröffnen Saison für neuen Jahrgang

St. Pölten (OTS/NLK) - Im stimmungsvollen Ambiente des Weinkompetenzzentrums der Weinbauschule Krems fand gestern die traditionelle Segnung des Jungweines durch Diakon Klaus Killer im Beisein von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister statt.

„Wein ist nicht nur ein Kulturprodukt, sondern auch ein exzellenter Botschafter für Niederösterreich, der das sinnliche Vergnügen und eine große kulturelle Tradition vereint“, betont Teschl-Hofmeister. „Der Grundstein für die Beherrschung des Weinhandwerks wird hier an der Weinbauschule Krems mit praxisorientierter Ausbildung gelegt. Mit der Durchführung der traditionellen Weinsegnung weisen die Studierenden des Weinmanagement-Lehrgangs auf die vielfältigen Leistungen der österreichischen Winzerinnen sowie Winzer hin und eröffnen somit die neue Weinsaison“, so die Bildungs-Landesrätin.

Laut ersten Hochrechnungen der Statistik Austria wird die Weinernte heuer mit 2,3 Millionen Hektoliter etwas niedriger ausfallen als im Vorjahr. Der Schnitt der letzten fünf Jahre lag bei 2,48 Millionen Hektoliter. Rund 70 Prozent der Produktion entfallen auf Weißwein sowie 30 Prozent auf Rot- und Roséwein.

„Der charmante Vorbote des neuen Jahrgangs besticht am Gaumen durch die Fruchtbetonung und mit feiner Säure, womit ein exzellenter Jahrgang erwartet werden darf. Durch das wechselhafte Wetter ist heuer einmal mehr das Fingerspitzengefühl der Winzerinnen und Winzer gefordert, damit wieder ein qualitätsvoller Wein in den Gläsern landen wird“, betont Direktor Dieter Faltl. „Großer Dank gebührt den Studentinnen und Studenten des Weinmanagement-Lehrgangs, die in bewährter Weise für die Organisation und die Durchführung der Weinsegnung sorgten“, so Faltl. Nach einem abwechslungsreichen Programm auf der Bühne wurden die rund 200 Besucher zur Verkostung des Jungweins geladen.

