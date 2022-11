Aviso: LEA Podiumsdiskussion „Berufswunsch vs. Rollenbild: Wie können Mädchen und Frauen in Österreich das werden, was sie wollen?“

Der Österreichische Frauenfonds lädt am 16. November 2022 um 14:00 Uhr zum Austausch ins Technische Museum Wien

Wien (OTS) - Stereotype Rollenbilder haben einen markanten Einfluss auf die Berufswahl und den Arbeitsmarkt. Auch die Einkommens- und Vermögensunterschiede zwischen Männern und Frauen bestimmen sie mit und damit die jeweiligen Gestaltungs- und Entfaltungsräume innerhalb der Gesellschaft. In Österreich sind Frauen mehrheitlich in Sozial- und Gesundheits-, Erziehungs- und Büroberufen beschäftigt, Männer in handwerklich-technischen Bereichen. Von Frauen wird häufiger erwartet, notwendige und oftmals unbezahlte Pflege- und Sorgearbeiten zu übernehmen, von Männern zu führen und zu delegieren. Dabei orientieren sich Mädchen öfter an weiblichen, Jungen an männlichen Vorbildern.

Im Austausch mit Expertinnen und LEA Role Models werden unterschiedliche Aspekte zu den Themen Berufsorientierung und Berufswahl im Kontext von Mädchen- und Frauenförderung beleuchtet. Eröffnet wird die Veranstaltung von Frauenministerin Susanne Raab. Am Podium diskutieren:

Nina Sophie Fritsch, Geschlechtersoziologin an der WU Wien

Martina Fürpass, Geschäftsführerin des Vereins Sprungbrett für Mädchen

Sabine Seidler, Rektorin der TU Wien und LEA-Role Model

, Rektorin der TU Wien und LEA-Role Model Bettina Wittmann, Tech-Startup-Gründerin und LEA-Role Model

Medien-Vertreterinnen und -vertreter sind herzlich zur Teilnahme an der Veranstaltung eingeladen. Eine Anmeldung unter presse @ lea-frauenfonds.at ist erforderlich.

Wann: 16. November 2022 von 14:00 Uhr - 17:30 Uhr

Wo: Technisches Museum Wien, Mariahilfer Str. 212, 1140 Wien

