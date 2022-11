Erster proteinbasierter Booster-Impfstoff zugelassen

Wien (OTS) - Gestern hat die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) erstmals einen Booster-Impfstoff basierend auf dem Beta-Stamm des SARS-CoV2-Virus zugelassen. Der von Sanofi/GSK entwickelte Impfstoff ist ein sogenannter proteinbasierter Impfstoff und damit als Totimpfstoff zu kategorisieren. Auch dieser Impfstoff wurde von der Österreichischen Bundesregierung eingekauft und wird in den nächsten Wochen zur Verfügung stehen. Damit haben sowohl Ärzt:innen als auch Patient:innen zukünftig noch mehr Wahlmöglichkeiten bei den COVID-19-Impfstoffen.

COVID-19-Impfstoffportfolio erweitert

Mit dem neuen Booster-Impfstoff von Sanofi/GSK gibt es neben den beiden bivalenten mRNA-Impfstoffen von BioNTech/Pfizer und Moderna also bald einen weiteren Impfstoff, der für die Auffrischung eingesetzt werden kann. „ Wir erleben jetzt quasi in Echtzeit, wie die Impfstoffforschung voranschreitet und immer mehr Impfstoffe von weiteren Firmen auf den Markt kommen “, freut sich Mag.a Renée Gallo-Daniel, Präsidentin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH). „Das ist aus mehreren Gründen ein gutes Zeichen“, betont sie. „ Wir verfügen nun über mehrere Impfstoffe basierend unterschiedlichen Technologien. So können sowohl Ärzt:innen als auch Patient:innen zwischen noch mehr Impfstoffen entscheiden. “ Außerdem sei ja mittlerweile bekannt, dass Herstellung und Logistik von Impfstoffen unglaublich komplex seien und es immer wieder aus unterschiedlichen Gründen zu Engpässen bei einem Hersteller kommen könne. „Da ist es gut, wenn es mehrere verschiedene Anbieter gibt“, betont Gallo-Daniel.

Besonders positiv zu vermelden sei weiters, dass es nach knapp zwei Jahren nun möglich ist, jede Altersgruppe von sechs Monaten bis zum hohen Alter mit COVID-19-Impfstoffen zu versorgen.

Neuer Ansatz

Der gerade zugelassene Impfstoff von Sanofi/GSK ist ein proteinbasierter Impfstoff. Er enthält eine in Zellkultur hergestellte Version des Spike-Proteins von SARS-CoV2, der mit einem Wirkverstärker (Adjuvans) kombiniert wird. VidPrevtyn Beta kann einmal als Auffrischimpfung Erwachsenen verabreicht werden, die zuvor mit entweder einem mRNA-Impfstoff oder einem Adenovirus-Vektorimpfstoff gegen COVID-19 immunisiert worden sind...

Als Basis für den Impfstoff wurde der Beta-Stamm verwendet, der sich 2021 von Südafrika ausgehend über die Welt verbreitet hat. Damit dürfte er eine breitere Art der Immunantwort erzeugen als die bivalenten Booster-Impfstoffe, die das Ursprungsvirus als auch eine Omikron-Variante enthalten. Zudem weist der Sanofi/GSK Impfstoff eine sehr gute Verträglichkeit auf.

Impfempfehlung noch ausständig

Die Bundesregierung hat den Impfstoff im Rahmen der European Advanced Purchase Agreement für Österreich gekauft. Es ist zu erwarten, dass das Nationale Impfgremium in Kürze darüber beraten wird, wie und für welche Gruppen er in Österreich zu verwenden sein wird. Da der Impfstoff bereits vorproduziert wurde, dürfte die erste Lieferung bereits in den nächsten Wochen in Österreich eintreffen.

Einfache Lagerung

Ein Vorteil des Sanofi/GSK-Impfstoffes ist die vergleichsweise einfache Lagerung. Er muss bei 2 bis 8 Grad gekühlt werden und benötigt damit nur die herkömmlichen Liefer- und Distributionsbedingungen.

Forschung geht weiter

Nach wie vor sind die Pipelines der Impfstoffhersteller gefüllt, es wird sowohl an angepassten Impfstoffen als auch an neuen Kombinationen, zum Beispiel mit dem Influenza-Impfstoff, geforscht. „Auch mit den globalen Gesundheitsbehörden gibt es einen engen Austausch“, betont ÖVIH-Präsidentin Gallo-Daniel. „Wir sind dem Virus dicht auf den Fersen. Wichtig ist aber, dass die Menschen sich auch impfen lassen. Wir hoffen, dass wir mit unserem immer breiter werdenden Impfstoffangebot zukünftig noch mehr Menschen überzeugen können, es auch anzunehmen.“

