Tag der offenen Tür bei der Central European University

Wien (OTS) - Die Central European University ist seit 2019 im 10. Wiener Gemeindebezirk tätig und forscht hier in den verschiedensten Disziplinen. Die Fülle an Studienangeboten können Sie im Rahmen des Open Day am 18. November zwischen 12:30 - 16:30 an der CEU erleben. Der Tag der offenen Tür bietet die Möglichkeit mit Studierenden zu sprechen und an Rundführungen des Campus teilzunehmen.

Die CEU bietet 3 Bachelorstudiengänge, 40+ Masterstudiengänge und diverse PhD-Programme in geistes-, sozial-, und wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen. Die CEU ist ein Lehr- und Forschungsbetrieb nach amerikanischem Vorbild - alle Studienabschlüsse gelten sowohl in Österreich, als auch in den USA.

Anmeldelink unter: www.ceu.edu/ceu-open-day

CEU Open Day - Tag der offenen Tür

Datum: 18.11.2022, 12:30 - 16:30 Uhr

Ort: Central European University (CEU)

Quellenstraße 51, 1100 Wien, Österreich

Url: https://www.ceu.edu/ceu-open-day

Rückfragen & Kontakt:

hofmarchers @ ceu.edu

+43 25230 7414