3Degrees stellt auf der COP27 Climate-Tech-Beratungsdienste vor

San Francisco (ots/PRNewswire) - Das neue Angebot vereinfacht die Auswahl und Implementierung von Klimasoftwarelösungen und hilft Unternehmen, datengestützte Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Dekarbonisierungsziele zu machen

3Degrees, ein Unternehmen, das Organisationen auf der ganzen Welt dabei hilft, ihre Ziele in den Bereichen erneuerbare Energien und Dekarbonisierung zu erreichen, hat heute die Einführung neuer Climate-Tech-Beratungsdienste bekannt gegeben, die das bestehende Angebot des Unternehmens an Beratungs- und Umsetzungsdiensten für den Klimaschutz ergänzen. Das Unternehmen gab dies auf der COP27 im Rahmen einer Podiumsdiskussion über datengesteuerte Technologien und Klimaziele bekannt, die von Sweep veranstaltet wurde.

Der Bereich der Klimatechnologie boomt, und es kommen regelmäßig neue Plattformen auf den Markt, so dass viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, sich in diesem Umfeld zurechtzufinden und zu erkennen, welche Lösungen ihren Bedürfnissen am besten entsprechen. Mit dem zusätzlichen Angebot von Climate-Tech-Beratungsdiensten unterstützt 3Degrees Unternehmen bei der Einführung von Technologieplattformen, die die Ineffizienzen bei der Erfassung von Kohlenstoffdaten, die Komplexität der Treibhausgasbilanzierung und die Risiken bei der Offenlegung klimabezogener Daten beseitigen, so dass sich die Kunden auf die Beschleunigung einer sinnvollen Emissionsreduzierung und das Erreichen ihrer Klimaziele konzentrieren können.

Die Beratungsdienste von 3Degrees zur Klimatechnik umfassen:

Ökosystem führender Klimasoftwarelösungen. 3Degrees baut ein Ökosystem von Technologiepartnern auf, um den Kunden direkten Zugang zu einem breiten Spektrum an führenden Softwarelösungen für das Klimamanagement zu bieten. Dieses Ökosystem ist darauf ausgelegt, die unterschiedlichen Bedürfnisse von Unternehmen in jeder Phase ihres Dekarbonisierungsprozesses zu erfüllen. 3Degrees möchte die Akzeptanz dieser Klimasoftwarelösungen durch die Gewährung von Rabatten erhöhen.

3Degrees baut ein Ökosystem von Technologiepartnern auf, um den Kunden direkten Zugang zu einem breiten Spektrum an führenden Softwarelösungen für das Klimamanagement zu bieten. Dieses Ökosystem ist darauf ausgelegt, die unterschiedlichen Bedürfnisse von Unternehmen in jeder Phase ihres Dekarbonisierungsprozesses zu erfüllen. 3Degrees möchte die Akzeptanz dieser Klimasoftwarelösungen durch die Gewährung von Rabatten erhöhen. Bewertung der am besten geeigneten Plattform. Der Markt für Klimatechnologien ist extrem dicht gedrängt, und es kann für Unternehmen komplex und zeitaufwendig sein, die geeignete Gruppe von Softwarelösungen zu finden, einzusetzen und zu bewerten. 3Degrees arbeitet zunächst mit Unternehmen zusammen, um deren Ziele, Betriebsmerkmale und Anforderungen kennenzulernen. Anschließend werden die Softwarelösungen für das Klimamanagement analysiert und eine klare Analyse der für das Unternehmen idealen Climate-Tech-Plattformen erstellt.

Der Markt für Klimatechnologien ist extrem dicht gedrängt, und es kann für Unternehmen komplex und zeitaufwendig sein, die geeignete Gruppe von Softwarelösungen zu finden, einzusetzen und zu bewerten. 3Degrees arbeitet zunächst mit Unternehmen zusammen, um deren Ziele, Betriebsmerkmale und Anforderungen kennenzulernen. Anschließend werden die Softwarelösungen für das Klimamanagement analysiert und eine klare Analyse der für das Unternehmen idealen Climate-Tech-Plattformen erstellt. Professionelle Dienstleistungen für das Onboarding. Hat sich ein Unternehmen für eine Climate-Tech-Plattform entschieden, kann der Einführungsprozess der Lösung mühsam sein. 3Degrees übernimmt für ausgewählte Technologiepartner die Einrichtung in Übereinstimmung mit der maßgeschneiderten THG-Bilanzierungsmethodik des jeweiligen Unternehmens. Auf diese Weise wird ein reibungsloses, präzises Onboarding gewährleistet und die Benutzer werden befähigt, das volle Potenzial des Systems auszuschöpfen.

Mit der Einführung der Climate-Tech-Beratungsdienste von 3Degrees ist das Unternehmen bestens dafür positioniert, seinen weltweiten Kundenstamm bei einer ganzheitlichen Vorgehensweise zur Dekarbonisierung zu unterstützen, die technologiegestütztes Klimamanagement und datengestützte Erkenntnisse mit dem gesamten Produkt- und Dienstleistungsangebot von 3Degrees für alle Emissionsbereiche verbindet.

„Wir sind der festen Überzeugung, dass Climate Tech und insbesondere SaaS für die Beschleunigung der betrieblichen Dekarbonisierung entscheidend ist", erklärte Scott Martin, Vice President und Leiter des globalen Handelsgeschäfts bei 3Degrees. „Dank der Einführung unserer Climate-Tech-Beratungsdienste sind wir bei 3Degrees in der Lage, unsere Kunden von der Messung und dem Verständnis ihrer Emissionsdaten über die Erstellung eines umfassenden Plans zur Emissionsreduzierung bis hin zur Umsetzung von Lösungen zur Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen in den Bereichen von Scope 1, 2 und 3 zu unterstützen. Dies wird für viele Unternehmen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung eine entscheidende Rolle spielen."

Die Climate-Tech-Beratungsdienste von 3Degrees stehen Unternehmen auf der ganzen Welt zur Verfügung. Wenden Sie sich an das Beratungsteam, um mehr zu erfahren.

