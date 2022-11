Piramal Pharma Limited gibt konsolidierte Ergebnisse für Q2 und H1 GJ2023 bekannt

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ein führendes internationales Pharmaunternehmen, hat heute seine konsolidierten Ergebnisse für das zweite Quartal (Q2) und das erste Halbjahr (H1) zum 30. September 2022 bekannt gegeben.



Konsolidierte Finanzkennzahlen



(In INR Crores)



Angaben Quartalsweise

Q2GJ23 Q2GJ22 Jährliches Q1GJ23 Quartalswachstum

Wachstum

Einkünfte aus Betrieb 1.720 1.578 9 % 1.482 16 %

CDMO 940 886 6 % 770 22 %

Komplexe Krankenhausgenerika 562 500 12 % 508 11 %

Verbrauchergesundheit Indien 227 192 18 % 211 7 %

EBITDA 219 214 2 % 89 146 %



EBITDA-Marge (%) 13 % 14 % 6 %



PAT -37 37 -109

Anmerkung: Die Vorjahreszahlen (GJ22) enthalten keine Transaktionen, die nicht unter gemeinsamer Kontrolle stehen, so dass die Jahreszahlen nicht genau vergleichbar sind. Außerdem enthält das Q1GJ23 einen einmaligen, nicht wiederkehrenden Effekt der Vorratsmarge, so dass die Zahlen zum Quartalswachstum ebenfalls nicht genau vergleichbar sind. Ausführliche Erklärungen und

vergleichbare Finanzdaten finden Sie auf den Seiten 3 und 4.





Wichtigste Höhepunkte für Q1GJ23



Die Einnahmen aus dem Betrieb stiegen um 11 % auf INR 3.202 Cr. gegenüber INR 2.889 Cr. im H1GJ22







- Das CDMO-Geschäft wuchs um 12 % im Jahresvergleich - Das Geschäft mit komplexen Krankenhausgenerika wuchs um 11 % gegenüber dem Vorjahr - Das Geschäft der Verbrauchergesundheit in Indien wuchs im Jahresvergleich um 12 %.





Das normalisierte EBITDA im H1GJ23 betrug INR 376 Cr. mit einer EBITDA-Marge von 12 %.

Die Investitionsausgaben für das H1GJ23 betrugen 427 Mio. INR.

Erfolgreiche Absolvierung von 22 behördlichen Inspektionen und 111 Kundenaudits im H1GJ23

Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts GJ 2021-22 von Piramal Pharma



Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited, erklärte: „Wir geben unsere ersten Ergebnisse nach der Aufspaltung als unabhängiges und fokussiertes Pharmaunternehmen bekannt. In den letzten zehn Jahren haben wir mehrere strategische Entscheidungen getroffen, die dazu beigetragen haben, unser Geschäft zu fördern und zu vergrößern und Piramal Pharma (PPL) als einen führenden internationalen Pharmakonzern zu etablieren.

Im Quartal und Halbjahr bis September 2022 hat unser Unternehmen trotz zahlreicher interner und externer Herausforderungen eine solide Leistung erbracht. Wir gehen davon aus, dass wir in der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres ein deutlich besseres Ergebnis erzielen werden. In der Vergangenheit hatten wir in der zweiten Jahreshälfte einen größeren Anteil an Umsatz und Gewinn, und das ist auch in diesem Jahr nicht anders.



Wir verfolgen das Ziel, mittelfristig in all unseren Geschäftsbereichen eine beträchtliche Größe zu erreichen, und haben für jeden dieser Bereiche starke Wachstumshebel in der Hand. Wir werden auch weiterhin Investitionen tätigen, um das Wachstum in diesen Geschäftsbereichen zu fördern."





Wichtigste Geschäftsergebnisse im Q2 und H1 für das Geschäftsjahr 2023





Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) :

- Anhaltend starker Zustrom von Angebotsanfragen (RFP) und Zunahme der Kundenprüfungen, jedoch langsamere Entscheidungsfindung bei den Kunden aufgrund des makroökonomischen Drucks - Maßvolle Preiserhöhungen, Kostenoptimierung und Maßnahmen zur Verbesserung des Betriebs, um den

Inflationsdruck auszugleichen - Beibehaltung unserer branchenbesten Qualitätsbilanz – erfolgreiche Durchführung von über 20

behördlichen Inspektionen und über 100 Kundenaudits im H1GJ23 - Durchführung von Wachstumsinvestitionen nach Plan – wir haben bereits Wachstumsinvestitionen in Höhe von 157 Mio. USD angekündigt, die in den nächsten 18 bis 24 Monaten abgeschlossen werden

sollen - Entwicklung alternativer Anbieter und Aufbau einer widerstandsfähigen Lieferkette, um

Unterbrechungen der Lieferkette entgegenzuwirken

- Integration der jüngsten Übernahmen verläuft planmäßig



Komplexe Krankenhausgenerika (CHG):

- Starke Umsätze bei der Inhalationsanästhesie (IA) auf dem US-Markt mit anhaltendem

Volumenwachstum, das zu Marktanteilsgewinnen führt - Ausbau der IA-Kapazitäten in Indien, um die wachsende Nachfrage aus den Nicht-US-Märkten zu

bedienen

- Intrathekales Portfolio in den USA weiterhin marktführend - Umfangreiche Pipeline neuer Produkte, bestehend aus 37 Artikeln in verschiedenen

Entwicklungsstadien - Einführung von 3 Produkten im H1GJ23, darunter eine vorgefüllte Spritze (PFS) in Deutschland. 8 Artikel werden voraussichtlich im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2023 in verschiedenen

Zielmärkten auf der Grundlage des Ausschreibungskalenders eingeführt.



Verbrauchergesundheit Indien (ICH):



- 10 neue Produkte und 11 neue Artikel kommen im H1GJ23 auf den Markt - Weitere Investitionen in Medien und Handel, um das Wachstum der wichtigsten Marken zu fördern - Power Brands – Lacto Calamine, Littles, Polycrol, Tetmosol und I-range wuchsen im H1GJ23 um 40 %

gegenüber dem Vorjahr

- Power Brands machen 42 % des Gesamtumsatzes des ICH im H1GJ23 aus - Der E-Commerce trägt 15 % zum Gesamtgeschäft bei und wuchs im H1GJ23 um mehr als 40 % im

Vergleich zum Vorjahr - Die Schlüsselmarken Littles und Lacto Calamine erzielten im H1GJ23 ein deutliches Wachstum von 67 % bzw. 45 %, angetrieben durch neue Produkteinführungen und eine hervorragende Dynamik im

E-Commerce - Große Vertriebsreichweite mit 200.000 Verkaufsstellen und mehr als 12.000 organisierten Einzelhandelsgeschäften. Außerdem Präsenz auf allen führenden E-Plattformen - Einführung einer exklusiven D2C-Plattform, Wellify.in, für alle Gesundheits- und

Wellness-Markenangebote





Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung



(In INR Crores)



Gemeldete Finanzdaten

Angaben Quartalsweise Halbjährlich

Q2GJ23 Q2GJ22 Veränderung Q1GJ23 Veränderung H1GJ23 H1GJ22 Veränderung ggü. Vorjahr ggü. ggü. Vorjahr

Vorquartal

Einnahmen aus dem 1.720 1.578 9 % 1.482 16 % 3.202 2.889 11 Betrieb %

Sonstige Einnahmen 46 18 158 % 72 -36 % 118 37 218 %

Gesamteinkünfte 1.766 1.595 11 % 1.554 14 % 3.320 2.926 13 %

Materialkosten 664 606 10 % 574 16 % 1.238 1.064 16 %

Personalausgaben 470 400 18 % 461 2 % 931 790 18 %

Sonstige 413 375 10 % 430 -4 % 844 709 19 Aufwendungen %

EBITDA 219 214 2 % 89 146 % 308 363 -15 %

Zinsaufwendungen 83 49 69 % 62 33 % 145 91 60 %

Abschreibung 166 138 20 % 162 3 % 328 274 20 %

Anteil am Ergebnis 11 16 -32 % 20 -44 % 31 31 1 %

von assoziierten

Unternehmen

Gewinn vor Steuern -19 44 -115 -134 29

Steuern 11 7 58 % -6 5 5 -9 %

Nettogewinn nach -30 37 -109 -139 24

Steuern

Sonderposten 7 0 0 7 15 -54 %

Nettogewinn nach -37 37 -109 -146 9

Steuern nach

Sonderposten





Hinweis: Die Finanzdaten für Q2GJ23 sind in keiner Weise vergleichbar mit Q2GJ22 und Q1GJ23. Ebenso sind die Finanzzahlen des H1GJ23 nicht mit denen des H1GJ22 vergleichbar.





Am 12. August 2022 genehmigte das Nationale Gericht für Gesellschaftsrecht in Indien (NCLT) die Ausgliederung des Pharmageschäfts von Piramal Enterprises Ltd (PEL) in Piramal Pharma Ltd. und die Verschmelzung der hundertprozentigen PPL-Tochtergesellschaften Hemmo Pharmaceuticals Pvt Ltd (HPPL) und Convergence Chemical Pvt Ltd (CCPL) mit Wirkung zum 1. April 2022.

Dementsprechend wurden die Jahresabschlüsse von PPL mit Wirkung zum 1. April 2022 erstellt.

Die Jahresabschlüsse der hundertprozentigen Tochtergesellschaften CCPL und HPPL wurden so zusammengefasst, als sei die Verschmelzung am 1. April 2021 oder ab dem Zeitpunkt erfolgt, an dem das Unternehmen die Kontrolle über diese Tochtergesellschaften erlangte, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt.

Vor der Ausgliederung hatte PPL mit PEL eine Vereinbarung getroffen, wonach PEL Produkte, die im Rahmen staatlicher Ausschreibungen im Namen von PEL beschafft worden waren, so lange weiterverkaufen sollte, bis die Verpflichtungen aus diesen Ausschreibungen vollständig erfüllt waren. Die Vereinbarung umfasste auch den Verkauf von PPL-Verbraucherprodukten (OTC) über das CFA-Netz von PEL, bis alle erforderlichen Lizenzen, Registrierungen und Genehmigungen vollständig auf den Namen von PPL

übertragen wurden.

In Übereinstimmung mit der Regelung wurde die Abspaltung des Pharmaunternehmens als Transaktion ohne gemeinsame Beherrschung betrachtet und als Unternehmenszusammenschluss gemäß Ind-AS 103 im Jahresabschluss von PPL ab dem 1. April 2022 ausgewiesen. Dementsprechend sind die Finanzergebnisse für das Quartal und die sechs Monate bis September 2022 nicht mit den entsprechenden früheren Zeiträumen vergleichbar. Vergleichbare Finanzdaten sind auf Folie 32 der Investorenpräsentation für den

Berichtszeitraum zu finden.

Alle Schlussbestände zum 31. März 2022 bei PEL in Bezug auf solche Transaktionen enthielten das Margenelement, das PPL PEL zu marktüblichen Bedingungen in Rechnung gestellt hat. Da die Ausgliederung am 1. April 2022 wirksam wurde, enthielt das auf PPL übertragene Eröffnungsinventar zum beizulegenden Zeitwert (vorläufig) gemäß IND-AS das Margenelement, das im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 des PPL-Abschlusses beim Verkauf dieser Produkte an PPL in der Gewinn- und Verlustrechnung

verbucht wurde.

Die einmalige, nicht wiederkehrende Auswirkung dieser Vorratsmarge auf das EBITDA im Q1GJ23-Abschluss beträgt 68 INR Cr.



Vergleichbare Finanzwerte



(In INR Crores)

Angaben Quartalsweise Halbjährlich

Q2GJ23 Q2GJ22 Veränderung Q1GJ23 Veränderung H1GJ23 H1GJ22 Veränderung ggü. Vorjahr ggü. Vorquartal ggü. Vorjahr

Einkünfte 1.720 1.621 6 % 1.482 16 % 3.202 2.983 7 aus Betrieb %

CDMO 940 925 2 % 770 22 % 1.710 1.643 4 %

CHG 562 500 12 % 508 11 % 1.069 963 11 %

ICH 227 188 21 % 211 7 % 438 368 19 %

EBITDA 219 210 4 % 157 39 % 376 367 3 %

PAT -37 30 -60 -97 10





Konsolidierte Bilanz



(In INR Crores)



Wichtige Bilanzpositionen Zum Stand:



30. Sep. 2022 31. März 2022

Gesamtes Eigenkapital 6.672 6.697

Nettoverschuldung 4.385 3.694

Nachtragszahlungen 90 90

Gesamt 11.148 10.481

Nettoanlagevermögen 8.577 8.051

Sachanlagen 4.089 3.716

Immaterielle Vermögenswerte einschließlich Firmenwert 4.488 4.336

Nettoumlaufvermögen 2.121 2.058

Sonstige Aktiva# 450 372

Gesamtvermögen 11.148 10.481



# Sonstige Aktiva umfassen Investitionen und latente Steueransprüche (netto)





Informationen zu Piramal Pharma Ltd:



Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ein führendes internationales Pharmaunternehmen, bietet ein Portfolio an differenzierten Produkten und Dienstleistungen mit durchgängigen Produktionskapazitäten in 15 Einrichtungen weltweit und einem Vertriebsnetz in über 100 Ländern. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäftsbereich für komplexe Krankenhausgenerika und der indische Geschäftsbereich für Verbrauchergesundheit mit rezeptfreien Produkten. PPS bietet Innovatoren und Generikaherstellern durch ein weltweit integriertes Netzwerk von Einrichtungen umfassende Entwicklungs- und Produktionslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln. Das komplexe Produktportfolio der PCC für Krankenhäuser umfasst Inhalationsanästhetika, intrathekale Therapien zur Spastik- und Schmerzbehandlung, injizierbare Schmerz- und Anästhetika, injizierbare Antiinfektiva und weitere Therapien. Das indische Consumer-Healthcare-Geschäft gehört zu den führenden Akteuren in Indien im Bereich der Selbstpflege und verfügt über etablierte Marken auf dem indischen Consumer-Healthcare-Markt. Darüber hinaus hat PPL ein Joint Venture mit Allergan, einem führenden Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Markt für Arzneimittelformulierungen. Im Oktober 2020 tätigte die Carlyle Group eine Wachstumsinvestition in das

Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.piramal.com/pharma/, Facebook, Twitter, LinkedIn

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1855206/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg

