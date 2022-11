Weihnachtliche Vorfreude: Herzerlbaum erstrahlt heuer mit neuen Lichtern

200 Sparsame LED-Herzen; Bürgermeister Ludwig präsentierte Wiener Christkindl 2022

Wien (OTS/RK) - Selfies, Busserl oder große Kinderaugen: Der beliebte Herzerlbaum ist auch in diesem Jahr fester Bestandteil des Wiener Christkindlmarkts und Treffpunkt für Verliebte aus dem In- und Ausland. Bürgermeister Michael Ludwig hat heute, Donnerstag, bei Einbruch der Dunkelheit im Rathauspark die traditionelle Attraktion präsentiert. Im Rahmen des Medientermins stellte Ludwig auch das Wiener Christkindl 2022 vor.

Der Herzerlbaum zählt seit Langem zu den Höhepunkten des Wiener Christkindlmarktes auf dem Rathausplatz. Er erstrahlt heuer in neuem Licht: Sämtliche Herzerl wurden ausgetauscht und durch 200 neue Herzen mit energieschonenden LED-Lichtern ersetzt. Jedes Leucht-Herz wiegt ungefähr zwei Kilogramm und wurde mitsamt der Elektronik und Ansteuerung von einer Wiener Firma angefertigt. Durch die Umstellung leuchtet der Baum noch intensiver und schöner.

„Ich freue mich, dass dieser Baum wieder zu einem Ort der Begegnung von Verliebten und Liebenden wird. Gerade in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, tut es gut sich zwischendurch auf etwas Schönes besinnen zu können. Ich hoffe dass der Christkindlmarkt, den wir am 19. November eröffnen werden den Menschen auch etwas Hoffnung vermitteln kann“, so Bürgermeister Ludwig, den seine Frau Irmtraud Rossgatterer zu dem Termin begleitete.

Angesichts der angespannten Energiesituation fällt das weihnachtliche Funkeln am Christkindlmarkt generell etwas energieschonender aus. So kommen etwa ausschließlich LED-Beleuchtungselemente zum Einsatz und mehr als 40 Bäume werden dieses Jahr gar nicht erst beleuchtet. Die Beleuchtungsdauer wird täglich um rund eine Stunde verkürzt, es wird also später eingeschaltet und früher ausgeschaltet. Der Herzerlbaum ist täglich ab Einbruch der Dunkelheit bis spätestens 22 Uhr zu bestaunen.

Geschenkidee: „Mein Herzschlag. Von Wien für dich.“

Neben dem Herzerlbaum finden die Besucher*innen heuer eine neue Attraktion, das Herzerlstandl. Gäste können dort handtellergroße Souvenirherzen erstehen und vor Ort ihren eigenen Puls an einem Pulsmessgerät aufzeichnen lassen, der dann auf ein Kunststoffherz überspielt wird. Wird das Herz bewegt, pulsiert es im Rhythmus des eigenen Herzschlags. Die Message lautet „Mein Herzschlag. Von Wien für dich.“

Wiener Christkindl 2022

Das Wiener Christkindl heißt dieses Jahr Angelina. Die Weihnachts-Botschafterin ist 27 Jahre alt, wohnt in Liesing und ist Personal Trainerin, Sängerin und Songwriterin.

„In die Rolle des Christkindls zu Schlüpfen ist für mich eine sehr schöne Aufgabe. Ich freue mich schon wenn ich bei meinen Besuchen im St.Anna Kinderspital und anderen Einrichtungen hoffentlich weihnachtliche Stimmung und ein wenig Ablenkung vom Alltag verbreiten kann.“

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse