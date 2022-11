Spatenstich für NID Wohnbauprojekt in Wien-Meidling

Baustart für 19 Mietwohnungen in der Niederhofstraße 6, 1120 Wien

Entwicklung und Totalunternehmer: NOE Immobilien Development GmbH (NID)

Das Projekt wurde im Zuge eines Forward Deals an private Investoren verkauft

Die NOE Immobilien Development GmbH (NID), der Spezialist für hochwertiges Wohnen in Niederösterreich und Wien, realisiert neuen Lebensraum im 12. Wiener Gemeindebezirk. In der Niederhofstraße 6 erfolgte der Spatenstich für das Wohnbauprojekt durch den Meidlinger Bezirksvorsteher Ing. Wilfried Zankl, Arch. Mag. arch. Sne Veselinović von Architektin Sne Veselinović ZT GmbH, Prok. Ing. Michael Stadler vom Generalunternehmer Handler Bau GmbH und NID-Geschäftsführer Bmst. Ing. Michael Neubauer. Als Vertreter des NID Aufsichtsrats waren Mag. Birgit Noggler und Dr. Peter Wendlinger, MRICS, anwesend.



Wohnungen in zentraler, guter Lage – mit Freiflächen und optimaler Infrastruktur – sind bei Wohnungssuchenden sehr beliebt. Dementsprechend hoch ist auch die Nachfrage. Die NID hat in der Niederhofstraße 6 in Wien-Meidling ein Projekt entwickelt, das all diese Bedürfnisse perfekt erfüllt. In fußläufiger Entfernung zwischen dem U4/U6-Knotenpunkt „Längenfeldgasse“ und der U6-Station „Niederhofstraße“ gelegen entstehen 19 Mietwohnungen mit Wohnflächen zwischen rd. 47 und 112 m², zwei Büroflächen sowie 1 Gewerbefläche. Zudem gibt es 8 PKW-Abstellplätze in der Garage.

„Projekte in gefragten Lagen mit großartiger Infrastruktur sowie ansprechender Wohnqualität begeistern nicht nur Wohnungssuchende, sondern auch Investoren. Wir sind stolz, private Investoren von diesem Wohnbauprojekt überzeugt zu haben und dieses nach Verkauf noch als Totalunternehmer für sie errichten zu dürfen“, so Bmst. Ing. Michael Neubauer, Geschäftsführer NID.

Über die NOE Immobilien Development GmbH (NID):

Die NID (NOE Immobilien Development GmbH) ist ein Immobilienentwickler mit Tätigkeitsschwerpunkt in Niederösterreich und Wien. Mit einem Projektvolumen von über 280 Mio. Euro ist die NID eines der größeren Entwicklungsunternehmen auf dem ostösterreichischen Markt. Der Fokus der Entwicklungsaktivitäten liegt im hochwertigen Wohnbau sowie in der Stadtteilentwicklung.

Projektentwicklungen der NID sind geprägt durch abgestimmte Architektur, nachhaltige Denkweise und Einbeziehung aller Stakeholder – mit dem Ziel, ein gutes Angebot an qualitativen, hochwertigen Wohnungen mit attraktivem Preisniveau für alle Kunden zu erzielen. www.nid.immo

