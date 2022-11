„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“ zu „Schadet Politik der Moral?“

Am 11. November um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Korruptionsermittlungen, Chat-Veröffentlichungen, Rücktritte – unter all dem leidet das Vertrauen der Menschen in Politik und Medien. Was macht der politische Alltag mit dem politischen Personal? Verändert eine politische Karriere den Charakter oder verändern die unterschiedlichen Charaktere das politische Zusammenspiel? Darf man in der Politik alles, solange es gerade noch legal ist? Wie kann das Vertrauen wiederhergestellt werden? War früher alles besser oder nur weniger dokumentierbar?

Darüber diskutieren am Freitag, dem 11. November 2022, um 22.35 Uhr in ORF 2 im konstruktiven Streitgespräch bei Patricia Pawlicki bei „3 Am Runden Tisch“ die Philosophin Lisz Hirn, deren Buch „Macht Politik böse?“ gerade herausgekommen ist, und Josef Cap, der als ehemaliger und längstdienender SPÖ-Klubobmann das schlechte Image der Politik nicht akzeptieren will.

