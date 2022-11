Handelsobmann Trefelik: „Junge Sales-Talente beweisen, eine Lehre im Handel zahlt sich aus“

WKÖ-Bundessparte Handel gratuliert erfolgreichen Teilnehmern des Lehrlingswettbewerb „Junior Sales Champion International 2022“ in Salzburg

Wien (OTS) - „Die Leistungen der jungen Verkaufstalente sind mehr als überzeugend und sie beweisen: Eine Lehre im Einzelhandel ist eine tolle Ausbildung. Daher rate ich allen jungen Leuten: Eine Lehre im österreichischen Handel ist attraktiv und zahlt sich in jedem Fall aus“, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), der allen Teilnehmern und sowie den Top-Platzierten des „Junior Sales Champion International 2022“ herzlich gratuliert.

Bei diesem Lehrlingswettbewerb, der gestern im WIFO Salzburg stattfand, traten die besten Nachwuchsverkäufer:innen aus Österreich, der Schweiz und Bayern gegeneinander an. Die neun Teilnehmer:innen hatten sich bei Vorausscheidungen in Österreich, der Schweiz und Bayern qualifiziert. Sie mussten in Verkaufsgesprächen mit einem Testkunden ihr Fachwissen unter Beweis stellen und mit guten Argumenten Produkte an den Mann bringen.

Wichtige Kriterien für die Expertenjury waren auch die Warenpräsentation und der Umgang mit einer überraschend eintreffenden englischsprachigen Kundin. „Es geht um alle Phasen eines Verkaufsgesprächs. Das beginnt bei der Begrüßung des Kunden und der Bedarfserhebung und endet beim Verkaufsabschluss und etwaigen Zusatzverkäufen “, erklärte Sonja Marchhart von der Bundessparte Handel.

Sieger des Lehrlingswettbewerbs wurde Elisha Ekmann aus der Schweiz, auf den Plätzen zwei und drei landeten Niklas Oberst aus Bayern und der Schweizer Jotyar Dalil. Die österreichischen Vertreter - Anja Lackner und Leon Prazsky-Eichinger aus der Steiermark sowie die Tirolerin Anja Blassnig - verfehlten knapp den Sprung aufs Stockerl nur knapp. „Es haben alle Teilnehmer hervorragende Leistungen gezeigt und sind ganz knapp beieinander gelegen. Ich bin daher überzeugt, dass die jungen Leute eine tolle Zukunft im Handel vor sich haben“, so Trefelik. (PWK459/DFS)

Pressefoto: https://news.wko.at/news/oesterreich/JuniorSalesChampion2022_creditSuspicta-SusiBerger300dpi.jpg

Elisha Ekmann aus der Schweiz, Ochsner Sport – Gewinner Junior Sales Champion international 2022 während seinem Verkaufsgespräch

© Camera Suspicta/Susi Berger

