Ausstellung: "Das kurze Leben der Ruth Maier" – Die Anne Frank Norwegens

DÖW-VHS-Kooperation: 11. November – 23. Dezember 2022

Wien (OTS) - Kaum jemand in Österreich kennt die aus Wien stammende Ruth Maier, deren Tagebücher und Briefe durch eine norwegische Initiative seit 2014 Teil des UNESCO-Weltdokumentenerbes (Memory of the World) sind. Auf Basis der Ausstellung des DÖW von Winfried Garscha erfolgte in Zusammenarbeit mit den Wiener Volkshochschulen eine Neugestaltung.

Kurzbiografie Ruth Maier

Ruth Maier wurde 1920 in Wien als Tochter des Vorsitzenden der Postgewerkschaft, Ludwig Maier, geboren. Als Jugendliche begann sie Tagebücher zu schreiben. An ihrem 18. Geburtstag wurde sie Zeugin der Gewaltexzesse des Nazi-Mobs während des Novemberpogroms 1938 in Wien:

Ruth Maier, die zuvor keinerlei Beziehung zum Judentum hatte, begann in ihrem Tagebuch eine Auseinandersetzung über ihre Identität. Verjagt von der Schule, delogiert aus der Gemeindewohnung, ohne jede Zukunft im NS-beherrschten Österreich, fand sie im Jänner 1939 Zuflucht in Norwegen. Im November 1942 lieferte die Polizei der Quisling-Regierung sie an die Nationalsozialisten aus. Gemeinsam mit Hunderten norwegischen Jüdinnen und Juden von Oslo nach Auschwitz deportiert, wurde sie dort vor 80 Jahren, am 1. Dezember 1942, ermordet.

Ausstellung in Deutsch, Englisch und leichter Sprache

Die Ausstellung ist ab 11. November bis 23. Dezember 2022 in den öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten der VHS Ottakring zu sehen: MO - FR: 9 - 20 Uhr

Besucher*innen sind jederzeit willkommen - eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Für größere Gruppen (insbesondere Schulklassen mit mehr als 15 Personen) ist eine Voranmeldung erforderlich unter ottakring @ vhs.at

Erweitertes Vermittlungskonzept – leichte Sprache

Für die Workshops mit den Teilnehmer*innen der PSA-Kurse, Brückenkurse, Basisbildung DAZ und Basisbildung DAZ Jugendliche der VHS Ottakring sowie der Kurse "Mama lernt Deutsch" wurde ein eigenes Vermittlungskonzept unter der Leitung des Vermittlungsteams des DÖW und der VHS Wien erarbeitet.

Für Pädagog*innen wird ein Workshoptermin angeboten, in dem das Vermittlungskonzept vorgestellt wird und Materialien zur Weiterarbeit in der Klasse oder als Vorbereitung auf einen Ausstellungsbesuch zur Verfügung gestellt. Interessent*innen melden sich bitte im Kund*innenservice der VHS Ottakring.

Ausstellung on tour ab 2023

Die Ausstellung wird ab 2023 zunächst an weiteren VHS-Standorten mit Kursen der "Initiative Erwachsenenbildung" zu sehen sein. Genauere Infos folgen.

Eine Version der Ausstellung kann beim DÖW kostenlos entliehen werden.

Zeit: 11.11.2022 - 23.12.2022

Ort: VHS Ottakring, Panikengasse 31, 1160 Wien

