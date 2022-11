Resonance Consultancy enthüllt die World's Best Cities 2023

New York (ots/PRNewswire) - Das weltweit tätige Beratungsunternehmen für Place Branding hat heute in seinem jährlichen World's Best Cities Report die 100 besten Städte der Welt bekannt gegeben.

Resonance ist ein führender Berater in den Bereichen Tourismus, Immobilien und wirtschaftliche Entwicklung. Die Best Cities-Rankings quantifizieren und bewerten die relative Qualität der Orte, den Ruf und die wettbewerbsfähige Identität der wichtigsten Städte der Welt mit mehr als einer Million Einwohnern. Sie gelten als das ausführlichste Städteranking der Welt, das auf einer originellen Methodik basiert, die sowohl Schlüsselstatistiken als auch nutzergenerierte Bewertungen und Online-Aktivitäten auf Kanälen wie Google, Facebook und Instagram analysiert.

„Die Rangliste der World's Best Cities vergleicht die Gesamtleistung von mehr als 250 Städten auf der ganzen Welt anhand einer Vielzahl von Kriterien und ermittelt so die 100 besten Orte zum Leben, Besuchen und Investieren", so Chris Fair, Präsident und CEO von Resonance.

Das Gesamtranking der besten Städte wird durch die Analyse der Leistung jeder einzelnen Stadt in Bezug auf eine Vielzahl von Faktoren ermittelt, die in der Vergangenheit eine positive Korrelation mit der Attraktivität der Städte für Arbeitsplätze, Investitionen und/oder Besucher gezeigt haben.

Basierend auf der Leistung der einzelnen Städte in den 24 analysierten Faktoren sind dies die World's Best Cities für 2023:

Ehrentitel als World's Best City: Kiew, Ukraine

London, England Paris, Frankreich New York City, USA Tokio, Japan Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Barcelona, Spanien Rom, Italien Madrid, Spanien Singapur, Republik Singapur Amsterdam, Niederlande

Das vollständige Ranking finden Sie auf WorldsBestCities.com .

Informationen zur Resonance Consultancy

Resonance ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen für strategisches und kreatives Place Branding. Als führender Berater in den Bereichen Immobilien, Tourismus und wirtschaftliche Entwicklung kombiniert Resonance Fachwissen in den Bereichen Forschung, Strategie, Branding und Kommunikation, um Reiseziele, Städte und Bauprojekte wertvoller und lebendiger zu machen. ResonanceCo.com

Informationen zu World's Best Cities

Best Cities ist die Heimat des exklusiven Resonance-Rankings der weltweit besten städtischen Reiseziele. Die Daten werden von führenden Nachrichtenagenturen verwendet, und Bloomberg bezeichnet sie als „die umfassendste Studie ihrer Art; sie ermittelt die Städte, die für Einheimische, Besucher und Geschäftsleute gleichermaßen am attraktivsten sind, und beschränkt sich dabei nicht auf die Lebensqualität oder die Attraktivität für Touristen". WorldsBestCities.com | #BestCities

