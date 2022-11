„Gute Nacht Österreich“: Fußball-WM, Chatprotokolle und Alfred Dorfer zu Gast im Studio

Am 11. November um 22.50 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Peter Klien widmet sich in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 11. November 2022, um 22.50 Uhr in ORF 1 dem politischen Geschehen dieser Woche. Thema sind dieses Mal die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und die Chatprotokolle zwischen Politikern und Medienvertretern. Außerdem ist Alfred Dorfer in seiner Rolle als „MA 2412“-Beamter Weber zu Gast im Studio.

Die Fußball-WM in Katar, die am 20. November beginnt, steht im Zwielicht – Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe, Missachtung der Menschenrechte und sklavenähnliche Bedingungen für die Arbeiter trüben die Vorfreude. Von einem Fußballfest kann längst keine Rede mehr sein. „Gute Nacht Österreich“ blickt hinter die Fassaden des Milliardenspektakels.

In einem Bericht der WKStA werden jetzt auch Chats zwischen Politikern und Chefredakteuren von „Die Presse“ und ORF erwähnt. Peter Klien widmet sich diesem „Chat-Lag“, der das Vertrauen der Bevölkerung in Politik und Medien auf die Probe stellt. Außerdem begrüßt er den Kabarettisten Alfred Dorfer im Studio. Dieser erzählt in seiner Rolle als ehemaliger „MA 2412“-Beamter Weber, wie er seinen wohlverdienten Ruhestand verbringt und wie er zu den aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen steht.

