„Quoten vom Feinsten“ für Hans Knauß im nördlichen Weinviertel

Höchste Durchschnittsreichweite 2022 und Top-Marktanteile für „Österreich vom Feinsten“ in ORF 2

Wien (OTS) - Hans Knauß fährt einen weiteren Erfolg ein! Durchschnittlich 604.000 Zuseherinnen und Zuseher bei einem Marktanteil von 22 Prozent in der Zielgruppe 12+ waren gestern, am 9. November 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 mit dabei, als Hans Knauß mit seiner Sendung „Österreich vom Feinsten“ das nördliche Weinviertel in Niederösterreich erkundet hat. Für den Moderator und Publikumsliebling, der im ORF-2-Hauptabend die charakteristische Landschaft und Weinkultur, das grenzübergreifende Miteinander, das vielseitige musikalische Schaffen und die kulinarischen Köstlichkeiten der Region vorgestellt hat, bedeutet das die beste Durchschnittsreichweite nach Sendungsstart 2021 und den besten Wert in diesem Jahr. Mit einem Marktanteil von 22 Prozent in der Zielgruppe 12+ zieht die Niederösterreich-Ausgabe der vom ORF-Landesstudio Steiermark produzierten Sendereihe mit der Premierenfolge gleich. In der Zielgruppe 12-29 wurde mit 13 Prozent der bisherige Top-Marktanteil erreicht.

Moderator Hans Knauß: „Ich freue mich sehr über den Erfolg der Sendung und darüber, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer sie so gut annehmen. Ein großes Dankeschön an das Publikum! Diese Ausgabe war bislang die lockerste für mich, ich fühle mich in meiner Rolle langsam angekommen. Ich bin auch wahnsinnig stolz auf mein Team, das aus dem teilweise schlechten Wetter tolle Bilder gemacht hat. Ich freue mich auf die Sendungen im nächsten Jahr!“

Auch 2023 heißt es für Hans Knauß wieder „Österreich vom Feinsten“:

In der ersten Ausgabe des kommenden Jahres ist er voraussichtlich im Frühling im Burgenland unterwegs.

