Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 11.11.: „Von der Bauwirtschaft bis zu Anwaltskanzleien“

Wien (OTS) - „Von der Bauwirtschaft bis zu Anwaltskanzleien“ lautet der Titel des von Robert Uitz-Dallinger gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 11. November um 9.42 Uhr in Ö1.

Im Bereich der Künstlichen Intelligenz hat das heurige Jahr große Fortschritte gebracht. Computer übernehmen mittlerweile Anwendungen, die noch vor ein paar Jahren wie Science-Fiction geklungen haben, das geht über Bereiche wie Spracherkennung oder Social-Media-Plattformen hinaus. Egal ob Bauwirtschaft, Anwaltskanzleien oder Werbeagenturen – immer öfter übernimmt die Künstliche Intelligenz eines Computers Aufgaben, die zuvor Menschen erledigt haben. Gleichzeitig entstehen komplett neue Berufsbilder, denn die Künstliche Intelligenz – kurz KI – muss, so wie Lehrlinge, angelernt werden. Es braucht Expert/innen, die Potentiale in Unternehmen erkennen und diese dann in konkrete Projekte umsetzen. Saldo hat sich in verschiedenen Unternehmen in Österreich umgesehen, die bereits KI einsetzen.

