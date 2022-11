Im DOCK Segel für die Zukunft setzen - Leinen los!

Ein neuer Ort für Zukunftsfragen und CoCreation öffnet seine Türen am Wiener Donaukanal für Kinder und Jugendliche

Wien (OTS) - Aufbauend auf 20 Jahren Kinderuni-Erfahrung, Know-how durch ein internationales Netzwerk und einem gewachsenen Miteinander von Universitäten, Forschungsinstitutionen, Schulen, außerschulischen Einrichtungen und Unternehmen setzt das Kinderbüro der Universität Wien neue Segel und schafft einen urbanen und offenen Ort für Kinder und Jugendliche am Wiener Donaukanal: Direkt am Wasser entsteht mit dem DOCK im Zaha Hadid Haus auf über 300 m² ein ganzjähriges Labor für Zukunftsfragen, an dem Kinder und Jugendliche mit ihren Fragen andocken und aktiv mitgestalten!



Frischer Wind für neue Formate und CoCreation

Staunen, Forschen, Experimentieren, Diskutieren – in neuen Formaten zu Klimabildung, Digitaler Bildung, Wissenschaftsvermittlung und Finanz- sowie Demokratiebildung bekommen Kinder und Jugendliche in Zusammenarbeit mit Expert*innen aus Universität und Gesellschaft am DOCK eine Stimme! In einzigartiger Weise kommen Wissenschaft, Politik und Wirtschaft mit Kindern und Jugendlichen zusammen.

Nach einer ersten Testphase wurde das DOCK heute aus der Taufe gehoben: Schüler*innen der Volksschule Kaisermühlendamm trafen auf Expert*innen wie Universität Wien Vizerektor Ronald Maier, Bezirksvorsteherin Saya Ahmad, BAWAG Group CFO Enver Sirucic und BAWAG Group Aufsichtsrätin Tamara Kapeller, Klimaschutzministerium Abteilungsleiterin Beate El-Chichakli und Klima- und Energiefonds Geschäftsführerin Theresia Vogel sowie auf Kinderbüro-Geschäftsführerin Karoline Iber.

Begegnung auf Augenhöhe, ein spannendes Programm und viel Staunelaune bei allen Beteiligten ganz unabhängig vom Alter wurde sichtbar.

Eindrücke gibt es in der Fotogalerie auf www.apa-fotoservice.at/galerie/31144 oder auf https://kinderbuero-uniwien.at/fuer-die-presse



Aufbrechen zu neuen Ufern

Das ganzjährige Programm startet ab sofort und wird weiter ausgebaut. Schon jetzt im Angebot: Kostenlose schulbegleitende Workshops am Vormittag zu Finanz- und Demokratiebildung sowie zu Digitaler Bildung. In der Adventzeit kann man sich auf Familienprogramm an den Wochenenden freuen und ab 2023 wird kontinuierlich ausgebaut. Unterstützt werden die Formate von Wissenschafter*innen, Studierenden und Expert*innen aus der Praxis. Dabei heißt es immer: Hands on und Minds on – denn es wird gewerkt, gebastelt, kreativ gestaltet beim Denken, Philosophieren und Entwickeln.

Kinder ans Steuerrad!

In der Entwicklung des Angebots wird bewusst auf CoCreation gesetzt. Kinder und Jugendliche werden in die inhaltlichen Entscheidungen zur Ausrichtung eingebunden und damit auch ermächtigt, ihre Ideen für einen verantwortungsvollen Umgang mit gesellschaftlich relevanten Themen zu finden, zu formulieren und weiterzugeben. So können auch Expert*innen von den Perspektiven von Kindern und Jugendlichen lernen.

Der Schulworkshop „Welt und Geld“ ist in CoCreation mit Volksschüler*innen und Expert*innen der BAWAG Group entstanden und kann jetzt dank Unterstützung der BAWAG Group kostenlos für Schulklassen angeboten werden. Ab Jänner 2023 nimmt DOCK for Change! seinen Betrieb auf und das DOCK wird eine von vier CoCreation Spaces zu Klimabildung in Österreich - gefördert vom Klima- und Energiefonds und der FFG, der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft. Schon jetzt sind hier 80 Change Agents im Alter von 9 bis 13 Jahren eifrig dabei, ihre brennenden Fragen zu Klimabildung zu formulieren!

Wir können also gespannt sein auf kunterbuntes Leben am Wiener Donaukanal. Alle Informationen zum Ort und zum Angebot finden Sie auf dock.at!

Rückfragen & Kontakt:

Petra Eckhart

Kinderbüro Universität Wien gGmbH

Mobil: +43 (0) 664 8565 809

Mail: petra.eckhart @ univie.ac.at

Web: https://kinderbuero-uniwien.at