Stars von Holiday on Ice SUPERNOVA staunten über Meteoritensammlung im Naturhistorischen Museum

Spektakuläre Reise zu den Sternen: Holiday on Ice SUPERNOVA bringt von 18. bis 29. Jänner 2023 Glamour und pure Glücksgefühle nach Wien

Wien (OTS) - Die weltbeste Eisshow Holiday on Ice kehrt zurück: SUPERNOVA erzählt die Geschichte von einer galaktischen Explosion und einer rasanten Reise von der Erde zu den Sternen. Auf eine Reise nach Wien machten sich diese Woche Stars aus dem 40-köpfigen Ensemble der fulminanten Eisshow. Die Holiday on Ice-Eiskunstläuferinnen Celina Profanter aus Tirol, Julie Fontbonne aus Frankreich und Co-Choreograf Mark Naylor begaben sich auf ihrem Kurzbesuch in Wien dorthin, wo es Österreichs größte Meteoritensammlung zu bestaunen gibt – in das Naturhistorische Museum. Wie in der Show SUPERNOVA stand auch dort das geheimnisvolle Universum im Fokus: Kurator Ludovic Ferrière brachte den Stars faszinierendes Wissen über besondere Meteoriten aus der umfangreichen Sammlung näher. Im Anschluss stärkten sich Celina, Julie und Mark mit traditionellen Wiener Mehlspeisen und Kaffeespezialitäten beim Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker in der Kärntner Straße. Für ihren Wien-Aufenthalt wählten sie das komfortable Boutiquehotel Stadthalle, das erste Stadthotel mit Null-Energie-Bilanz.

Anfang Dezember geht es auf Tour

Demnächst starten Celina und Julie in Belgien mit den Proben für Holiday on Ice SUPERNOVA. Die Tour beginnt Anfang Dezember, im Jänner ist es dann endlich in der Wiener Stadthalle soweit: „Die Halle D verwandelt sich von 18. bis 29. Jänner 2023 in eine glamouröse Eisbühne. Mit SUPERNOVA steht eine einmalige Show für die ganze Familie auf dem Programm. Es geht um ganz große Gefühle und atemberaubende sportliche Höchstleistungen. Beste Unterhaltung für alle Generationen ist garantiert“, sagt Matthäus Zelenka, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Das Publikum von Holiday on Ice SUPERNOVA darf sich auf spektakuläre Akrobatik auf und über dem Eis, eigens angefertigte Figuren von Sternbildern mit Spannweiten von bis zu sechseinhalb Metern, echten Schnee und erstklassigen Eiskunstlauf freuen.

