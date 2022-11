AVISO – Morgen, Freitag, 11.11., 12.30 Uhr, Denkmal der Republik: JG-Medienaktion „Schlechte Neuigkeiten für die ÖVP“

Medienaktion der Jungen Generation beim Denkmal der Republik

Wien (OTS/SK) - Am 12. November jährt sich die Gründung der Ersten Republik zum 104. Mal. In Gedenken an die Gründung und die Verdienste von Victor Adler, Jakob Reumann und Ferdinand Hanusch um die Erste Republik lädt die Junge Generation in der SPÖ zu einer Medienaktion vor dem Republikdenkmal ein. ****

Für die ÖVP sind Gedenktage immer ein Anlass für salbungsvolle Worte und Sonntagsreden. Ihre Taten sprechen allerdings eine andere Sprache: Jeder gesellschaftspolitische Fortschritt wird konsequent blockiert, die großen, aktuellen Herausforderungen bleiben ungelöst. Mit verheerenden Folgen für unsere Gesellschaft, die Menschen in unserem Land und die Demokratie – wir sind der Meinung, es reicht!

Wir laden die Medienvertreter*innen herzlich zu unserer Medienaktion ein und freuen uns über Ihre Teilnahme.

Zeit: Morgen, Freitag, 11. November 2022, 12.30 Uhr

Ort: Denkmal der Republik, 1010 Wien

