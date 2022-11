FPÖ – Angerer zu Wifo-Konjunkturtest: „Österreichs Wirtschaft bezahlt nun für völliges Versagen von ÖVP und Grünen“

„Da die Inflation auch 2023 unvermindert hoch bleiben wird, steuern wir auf eine Rezession zu!“

Wien (OTS) - „Der aktuelle Wifo-Konjunkturtest bestätigt unsere Kritik an der schwarz-grünen Regierung. Seit Anfang des Jahres warne ich nun schon vor den negativen Auswirkungen des massiven Inflationsanstiegs und vor der Preisspirale nach oben, aber ÖVP und Grüne haben den Zeitpunkt zum rechtzeitigen Eingreifen samt dringend notwendigem Gegenlenken vollkommen verschlafen. Nehammer, Kogler, Kocher und Co. fahren Österreichs Wirtschaft mit unverminderter Geschwindigkeit an die Wand“, kritisierte heute FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer.

„Die österreichische Wirtschaft und die gesamte Bevölkerung bezahlt nun für dieses völlige Versagen von ÖVP und Grünen aber auch der Europäischen Union. Die schwarz-grüne Regierung hat nämlich nicht nur die fatale Schulden-, Geld-, Energie- und Sanktionspolitik der EU mitgetragen, sondern unterstützt diese auch noch weiter sehr aktiv“, betonte Angerer.

Erschreckend komme laut Angerer hinzu, dass sich jetzt bereits eine weitere dramatische Entwicklung für 2023 abzeichne: "Da die Inflation auch 2023 unvermindert hoch bleiben wird, gehen Wirtschaftsexperten davon aus, dass eine Stagflation der ‚best case‘ wäre, wir aber eher auf eine Rezession zusteuern. Das heißt, wir werden weiterhin mit hohen Preissprüngen konfrontiert sein, während Unternehmen ihre Produktion drosseln müssen. Steigende Arbeitslosigkeit und weiter sinkendes Wirtschaftswachstum sind dann die Folge. Die Krisen-Performance der schwarz-grünen Bundesregierung ist einfach nurmehr miserabel, daher sind rasche Neuwahlen die einzige Möglichkeit, um Österreichs Wirtschaft noch vor dem Untergang retten zu können.“





