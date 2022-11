Formel 1: Saison-Abschluss für den ORF in Sao Paolo

Von 11. bis 13. November live in ORF 1 – Sprint am 12. November live in ORF 2, Premiere für Thomas Preining

Wien (OTS) - Beim letzten Formel-1-Wochenende im ORF in diesem Jahr kommt es im Fahrerlager von Sao Paulo zu einer nationalen Premiere:

Erstmals wird der zweifache österreichische DTM-Sieger Thomas Preining an der Seite von Ernst Hausleitner kommentieren. Nachdem zeitgleich die WEC ihr Saisonfinale in Bahrain bestreitet, ist das „1er-Schatzi“ Alex Wurz unabkömmlich, ebenso Ferdinand Habsburg, der in Bahrain seinen letzten WM-Lauf bestreitet. Und so führt von 11. bis 13. November 2022 Ernst Hausleitner mit dem Jungstar der heimischen Motorsport-Elite durch das brasilianische Sprint-Wochenende.

Der Sprint-Bewerb des GP von Brasilien am 12. November ist übrigens im Hauptabend von ORF 2 zu sehen, da in ORF 1 zeitgleich die Show „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ stattfindet. Sogenannter „Premium-Content“ wie Formel 1 darf nicht im Spartenkanal ORF SPORT + gezeigt werden. Alle Interviews aus dem Fahrerlager und vom Startgrid liefert Christian Diendorfer.

Der Fahrplan für den GP von Brasilien in ORF 1

Freitag, 11. November

16.20 Uhr: Erstes freies Training

23.20 Uhr: Qualifying Highlights

Samstag, 12. November

16.20 Uhr: Zweites freies Training

20.15 Uhr: F1 News in ORF 2

20.25 Uhr: Sprint-Rennen in ORF 2

21.10 Uhr: Analyse in ORF 2

Sonntag, 13. November

17.40 Uhr: F1 News

18.25 Uhr: Das Rennen

20.55 Uhr: Formel 1 Motorhome

Die Formel-1-Saison auf sport.ORF.at, der ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Mit dem multimedialen Formel-1-Package von sport.ORF.at und ORF-TVthek sind Motorsport-Fans auch online immer auf dem Laufenden:

sport.ORF.at stellt Live-Ticker bei Qualifyings und Rennen bereit, bringt Vorschauen sowie Rennanalysen und präsentiert umfassende Tabellen und Statistiken. Außerdem schnüren ORF-TVthek und sport.ORF.at ein Streaming-Package, das Live-Streams und Video-on-Demands aller TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens sowie des Magazins „F1 Motorhome“ beinhaltet. Auch im ORF TELETEXT können sich Interessierte via Storys, Live-Ticker, Tabellen, etc. jederzeit über das aktuelle Formel-1-Geschehen informieren.

