Aviso Städtebund/BR Schumann: „Deine Stadt - Raum zum Leben“ am 16. November

Gemeinsame Podiumsdiskussion Städtebund, Bundesrat und Urban Forum zu Stadt als Lebensmittelpunkt junger Menschen

Wien (OTS/RK) - Der Österreichische Städtebund, das Österreichische Parlament mit der Präsidentin des Bundesrates Korinna Schumann und das Urban Forum – Egon Matzner-Institut für Stadtforschung laden zur gemeinsamen Veranstaltung:

Bitte merken Sie vor:

„Deine Stadt – Raum zum Leben“

Stadt als Lebensmittelpunkt für junge Menschen

Zeit: Mittwoch, 16. November 2022, 16 Uhr 30 mit anschließendem Empfang

Ort: Wiener Rathaus, Wappensaal (Eingang Lichtenfelsgasse)

Korinna Schumann, Präsidentin des Bundesrates, der Präsident des Wiener Landtages Ernst Woller und Thomas Weninger, Generalsekretär des Städtebundes werden begrüßen.

Im Anschluss finden Vorträge und Podiumsdiskussionen zu folgenden Themen statt:

Stadt – Lebensraum für junge Menschen - Zahlen, Daten, Fakten von Bernhard Hoser (SORA-Institut, Schwerpunkt Jugendforschung)

- Zahlen, Daten, Fakten von Bernhard Hoser (SORA-Institut, Schwerpunkt Jugendforschung) Stadt als Chancenraum für junge Frauen - Marina Hanke, Mitglied des Wiener Gemeinderates

- Marina Hanke, Mitglied des Wiener Gemeinderates Stadt als Raum der Vielfalt und Internationalität - Martina Eigelsreiter (Leiterin des Büros für Diversität in St. Pölten)

- Martina Eigelsreiter (Leiterin des Büros für Diversität in St. Pölten) Zukunftsfragen – Was wir von der Stadt wollen - Fiona Herzog (Vorsitzende der Bundesjugendvertretung)

Weitere Diskutant*innen: Ilkim Erdost (Bereichsleiterin Bildung, AK Wien), Barbara Herzog-Punzenberger (Rektorin Pädagogische Hochschule Wien), Sara Velic (Stellvertretende Vorsitzende der Österreichischen Hochschüler_innenschaft), Heinrich Himmer (Bildungsdirektor Wien), Anna Robosch (Gemeinderätin Graz), Ona Zama (Bezirksrätin Wien-Penzing)

2021 lebten weltweit ca. 4,5 der insgesamt 7,9 Mrd. Menschen in Städten. Das entsprach 57 Prozent der Weltbevölkerung. Im Jahr 2030 wird dieser Anteil bei 60 Prozent liegen.

Dazu Korinna Schumann, Präsidentin des Bundesrates: „Städte bieten neben der guten Infrastruktur auch hervorragende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Sie sind Wirtschaftsmotoren für die Regionen und ermöglichen die besten Karrierechancen. Ein vielfältiges und leistbares Angebot an Kinderbildungseinrichtungen sowie eine gut ausgebaute Gesundheitsversorgung, machen Städte zu attraktiven Wohnräumen für alle. Großstädte wie Wien setzten bei der Stadtplanung und der Gestaltung des städtischen Zusammenlebens daher bewusst auf eine starke Mitsprache und Einbeziehung junger Menschen. Die Jugend von heute, bestimmt das urbane Leben von morgen.“

Michael Ludwig, Präsident des Österreichischen Städtebundes und Wiener Bürgermeister: „Die Städte in Österreich leben vor, wie Lebensqualität funktioniert. So hat Wien zum Beispiel mehr als 50 Prozent Grünraum, neue Stadtentwicklungsgebiete werden erschlossen, eine neue U-Bahn gebaut und vieles mehr. Und gerade in Krisenzeiten werden der öffentliche Raum, die Stadt- und Ortskerne und die Innenstädte immer wichtiger; wie kann der öffentliche Raum gut genutzt werden, damit er sozialer Treffpunkt aller Generationen ist, Möglichkeiten für Freizeit und gesellschaftliches Leben bietet? Damit beschäftigen sich sowohl die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den Städten als auch die Expertinnen und Experten des Städtebundes, um den Menschen ein gutes Leben in ihrem jeweiligen Lebensraum zu bieten“.

Anmeldung bitte per Email an veranstaltungen16@parlament.gv.at

Wir laden Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu dieser Veranstaltung ein! (Schluss)

