SPÖ-Bayr: Die Fußball-WM in Katar darf nicht auf dem Rücken der Wanderarbeiter*innen ausgetragen werden!

Wien (OTS/SK) - Laut der britischen Tageszeitung „Guardian“ werden nun tausende schlecht bezahlte Wanderarbeiter*innen in Katar gezwungen, vor dem Start der Herren-Fußballweltmeisterschaft in ihre Heimatländer zurückzukehren. Viele von ihnen stehen mit hohen Schulden da, weil Arbeitsverträge frühzeitig aufgelöst wurden und die hohen Arbeitsvermittlungsgebühren noch nicht abbezahlt werden konnten. „Das darf nicht sein, dass Menschen unter furchtbaren Arbeitsbedingungen für die WM in Katar schuften und nun schlechter dastehen als davor!“, ist Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, empört. ****

Laut Internationaler Arbeitsorganisation (ILO) hat sich die Anzahl der Beschwerden über Arbeitsrechtsverletzungen auf den Großbaustellen Katars innerhalb eines Jahres auf 34.425 verdoppelt. Die meisten Beschwerden betreffen vorenthaltende Löhne, Abfindungen und Urlaubsansprüche. 10.500 Fälle sind bereits vor einem Schiedsgericht gelandet, in fast allen erhielten die Arbeiter*innen Recht.

„Ich schließe mich der Forderung von Amnesty International nach einem Entschädigungsfonds für auf den Baustellen der Fußball-WM getöteten oder verletzten Arbeiter*innen an. Sowohl Katar als auch die FIFA haben hier die Pflicht und Verantwortung, rasch tätig zu werden“, so Bayr abschließend. (Schluss) ls

