Messerstich in öffentlichem Park – mutmaßlicher Täter flüchtig

Vorfallszeit: 10.11.2022, 01:00 Uhr, Vorfallsort: 12., Steinbauerpark

Wien (OTS) - Ein bislang unbekannter Mann soll einen 38-Jährigen im Steinbauerpark von hinten ein Messer an den Hals gehalten und ihm anschließend in den Oberkörper gestochen haben, als sich der 38-Jährige zur Wehr gesetzt haben soll. Anschließend soll der Unbekannte geflüchtet sein.

Polizisten der Polizeiinspektion Arndtstraße sowie zahlreiche weitere Poli-zeikräfte wurden alarmiert. Eine Streifung nach dem mutmaßlichen Täter blieb jedoch erfolglos.

Der 38-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in den Schockraum eines Spitals gebracht. Es besteht aktuell keine Lebensgefahr.

Zu dem Vorfall konnte der 38-Jährige bereits befragt werden. Er gab an, den Park durchquert zu haben und ohne ersichtlichen Grund von dem ihm Unbekannten mit einem Messer von hinten bedroht und anschließend attackiert worden zu sein. Es sei zu keiner verbalen Auseinander-setzung im Vorfeld oder zu einer Forderung seitens des Unbekannten gekommen.

Der mutmaßliche Täter soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 180 – 190 cm groß sein. Er soll ein weißes Oberteil und ein dunkles Gilet darüber getragen haben.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen.

