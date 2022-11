SPÖ-Deutsch zu ergebnislosem Asyl-Gipfel: „Nächster Beweis für das völlige Versagen von ÖVP-Karner!“

ÖVP-Innenminister ist zu hundert Prozent überfordert und hat null Problemlösungskompetenz – Letztklassig, dass sich planloser Karner bei Ländern abputzen will

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Donnerstag, scharfe Kritik an ÖVP-Innenminister Karner geübt. „Schon der Umstand, dass Karner erst im November draufkommt, dass über die Unterbringungskrise geredet werden muss, ist schlimm genug und zeigt, dass Karner seinen Job nicht kann. Dass Karners gestriger Asyl-Gipfel kein einziges Ergebnis gebracht hat, ist der nächste Beweis für das völlige Versagen des ÖVP-Innenministers“, betonte Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Karner steht die Überforderung und Inkompetenz immer deutlicher ins Gesicht geschrieben. Der ÖVP-Innenminister ist zu hundert Prozent überfordert und er hat gleichzeitig null Problemlösungskompetenz. Es ist letztklassig, dass Karner keine Verantwortung für sein Scheitern übernehmen will und sich bei den Ländern abputzen will. Dieser Innenminister ist eine Lame Duck und völlige Fehlbesetzung – es spricht Bände, dass ihm die eigenen ÖVP-Landeshauptleute auf der Nase herumtanzen“, so Deutsch, für den feststeht: „Das aktuelle Unterbringungschaos hat Karner provoziert und selbst verursacht. Dafür hat er die Verantwortung zu übernehmen.“ (Schluss) mb/ls

