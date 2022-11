„Was gibt es Neues?“ mit Vitásek, Beimpold, Sarsam, Toriser und Gernot am 11. November in ORF 1

Wien (OTS) - Wenn Singles auf einem Gschnas jemanden kennenlernen wollen, dann bietet Oliver Baier in „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 11. November 2022, um 22.00 Uhr die ideale Gelegenheit dafür:

Faschingsbeginn und Singles‘ Day werden gleichzeitig gefeiert. Zu diesen Themen überlegt sich das Rateteam – Andreas Vitásek, Ulrike Beimpold, Omar Sarsam, Leopold Toriser und Viktor Gernot –, was eine „Begehrlichkeitsplanke“ sein könnte.

Und anlässlich des neuen Simpl-Kabarettprogramms stellen Jennifer Frankl und Bernhard Murg die Promifrage. Sie möchten wissen, was ein „Romeo-Fehler“ ist.

