Top-Spiel der Deutschen Fußball-Bundesliga am Freitag LIVE auf PULS 24: Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund

Wien (OTS) - Am Freitag zeigt PULS 24 live um 19:55 Uhr aus dem Borussia-Park das Duell Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund am letzten Spieltag vor der Winterpause der Deutschen Fußball-Bundesliga. Der BVB musste nach zuletzt drei Siegen am Dienstagabend eine 0:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg hinnehmen und liegt aktuell sechs Punkte hinter Leader Bayern München. Die Gladbacher wollen mit Trainer Daniel Farke und Ex-Dortmunder Jonas Hofmann die internationalen Startplätze angreifen. Der ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer und der verletzte Hannes Wolf stehen im Kader der Fohlen. Der fünffache deutsche Meister empfängt den achtfachen Meister aus Dortmund. BVB-Coach Edin Terzic kann auf seine Offensiv-Power rund um Jungstar Youssoufa Moukoko, Julian Brandt und Ex-Salzburger Karim Adeyemi setzen. Spannung ist am letzten Spieltag vor der Fußball-Weltmeisterschaft live auf PULS 24 und im Livestream auf puls24.at garantiert.



PULS 24 SPORT-Team:

Moderator: Phillip Hajszan

Kommentator: Florian Knöchl

Experte: Johnny Ertl

Field Reporter: Alex Kratki

