Senior:innen in FSW-Tageszentrum gründen eBook-Club

Kooperation im 15. Bezirk mit Bücherei Schwendermarkt

Wien (OTS) - Der Fonds Soziales Wien (FSW) hat in Zusammenarbeit mit den Stadt Wien Büchereien einen eBook-Club im FSW-Tageszentrum Sechshauser Straße ins Leben gerufen. Ziel ist es, den Senior:innen, die das Tageszentrum besuchen, die Nutzung von elektronischen Lesemöglichkeiten näher zu bringen und sich darüber auszutauschen.

Zugang zu Büchern für alle

„Uns als Büchereien Wien ist es ein großes Anliegen, dass jeder Mensch in Wien Zugang zum Angebot der Büchereien hat und niemand davon ausgeschlossen ist. Besonders für ältere Menschen, die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind, ist der Gang zur Bibliothek ein Kraftaufwand und die virtuellen Angebote eine Unterstützung. Dadurch kann bequem von daheim aus auf Literatur zugegriffen werden“, so Mag. Bernhard Pöckl, Leiter der Büchereien Wien.

Zahlreiche Angebote in den Tageszentren für Senior:innen des Fonds Soziales Wien trainieren Körper und Gedächtnis – immer mit dem Ziel, die Selbstständigkeit und das Wohlbefinden der älteren Menschen zu verbessern. Lesen und die Beschäftigung mit der Literatur fördert Konzentration und Gedächtnisleistung und dürfen somit in der Reihe der Angebote nicht fehlen. Mag. Hartwig Müller, Bereichsleiter der FSW-Tageszentren, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir durch diese Kooperation mit den Büchereien Wien unseren Senior:innen digitale Angebote näherbringen können. Besonders ältere Menschen kommen bei technischen Entwicklungen nur schwer mit und haben eine große Hemmschwelle – digitale Angebote, wie die der Büchereien Wien, können aber ein Mehrwert im Alltag sein, insbesondere für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.“

Virtuelle Bücherei – Lesevergnügen rund um die Uhr

Geht es ums Lesen denkt man gleich an die Büchereien. Sie bieten neben dem guten alten Buch auch digitale Medien: Ob eBooks, eAudios, eMagazines oder ePapers, mit der Virtuellen Bücherei ermöglichen die Büchereien Wien rund um die Uhr und egal von wo den Zugriff auf digitalen Medien. Um Kund:innen des Tageszentrums die digitalen Möglichkeiten und auch den Umgang mit der virtuellen Bücherei und eBook Readern näher zu bringen, wurden ihnen über die Bücherei Schwendermarkt ausgesuchte digitale Werke präsentiert. Kurzerhand fanden sich im Tageszentrum technik- und literaturinteressierte Senior:innen zusammen und gründeten den eBook Club. In einem Starttermin wurde den interessierten Senior:innen die Nutzung der mobilen Geräte und der digitalen Bücherei nähergebracht. Für insgesamt zwei Monate werden die Senior:innen den kostenlosen Zugang nutzen und im eBook Club über die eBooks reden, lachen und fachsimpeln.





