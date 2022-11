FPÖ – Schnedlitz: „ÖVP ist selbst Ursache des Asylproblems“

Wien (OTS) - „Während die ÖVP mit ihrem Innenminister Karner verzweifelt nach Unterkünften für ihre illegalen Migranten sucht und den ‚Schwarzen Peter‘ nun den Ländern zuschieben möchte, vergisst sie komplett, selbst an diesem Übel schuldig zu sein. Denn niemand anders als die ÖVP selbst hat diese Menschen in unser Land geholt und hier gelassen“, reagierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf eine Aussendung der Volkspartei.

Halbherzige Verteidigungsversuche und Schuldzuweisungen sei man ja von der ÖVP gewöhnt, aber nun der Freiheitlichen Partei vorzuwerfen in der Asylthematik destruktiv zu sein, sei geradezu komödienhaft. „Nur die FPÖ hat in ihrer Verantwortung mit Innenminister Herbert Kickl, die illegale Einwanderung eingebremst. Seitdem regiert die ÖVP wieder im Innenministerium und die Zahlen der illegalen Grenzübertritte explodieren. Wer an der Misere und an dieser Migrantenflut nun die Schuld trägt, liegt somit auf der Hand“, so Schnedlitz.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at