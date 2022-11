Einblicke entlang des gesamten Produktzyklus: INSIGHT Health verspricht auf Kundentagung deutlich mehr Transparenz am pharmazeutischen Markt

Waldems-Esch (ots) - Am 18. Oktober fanden sich zahlreiche Kunden der INSIGHT Health im Herzen Wiens ein, um bei der alljährlichen Kundentagung aktuelle Entwicklungen am pharmazeutischen Markt zu diskutieren. Im Mittelpunkt stand dabei insbesondere die Produktneuheit Darwin NG, die detaillierte Einblicke in die Verschreibung eines Medikaments gibt und die Transparenz am Gesundheitsmarkt deutlich erhöht. Aber auch bewährte Lösungen konnten erneut überzeugen.

Bei der diesjährigen Kundentagung der INSIGHT Health im Saal der Labstelle in Wien bekamen Kunden nicht nur Brandaktuelles, sondern auch Zukunftsweisendes zu sehen. Brandaktuell waren dabei unter anderem neue Entwicklungen am Markt von RX- und OTC-Produkten, die in Form von aktuellen Trends und Prognosen vorgestellt und diskutiert wurden und die in beiden Bereichen ein andauerndes Wachstum aufzeigen.

Pharmacy Cube gibt mehrdimensionale Einblicke

Zu den bewährten Lösungen zählt zudem der INSIGHT Health-Pharmacy Cube. Durch mehrdimensionale Klassifikationen von Apotheken zum Beispiel unter Einbeziehung von soziodemografischen Kundendaten oder der Einordnung von Standortfaktoren bietet der Pharmacy Cube topaktuelle Strukturdaten und Apothekenkennzahlen passgenau Analysen für eine maximale Potenzialausschöpfung des Vertriebs.

Erweiterte Serviceleistungen mit Kooperationspartner medupha

Zusammen mit dem auf Studien im Medizin- bzw. Gesundheitsbereich spezialisierten Institut medupha wurde ferner der CEUS Immunologie Indikationstracker präsentiert. Darin werden Fragestellungen unter anderem um Verschreiber und Indikationssplit durch qualitative Studien mit über 100 Ärzten beantwortet und in Galaxy NG verfügbar gemacht. Darüber hinaus können mittels der DeepDive Market Analysis bevorstehende Produkt-Launches von Kunden von der Sekundärforschung über Experteninterviews bis hin zu speziellen Marktanalysen umfassend unterstützt werden.

Erhöhte Transparenz entlang der Versorgungskette

Für viel Interesse im Teilnehmerkreis sorgte außerdem die Vorstellung des neuesten Tools von INSIGHT Health. Mit Darwin NG gewinnen Kundinnen und Kunden deutlich tiefreichendere und umfassendere Einblicke in den Versorgungsalltag sowie in die Patient- und Therapy-Journey, und erhalten durch die neugewonnene Datentransparenz ein vollumfängliches Marktverständnisse. Auf dem österreichischen Markt ist eine Markteinführung von Darwin NG für 2023 geplant.

INSIGHT Health ist ein Tochterunternehmen der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM) und einer der führenden Informationsdienstleister im Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen in Berlin und Wien. Das Unternehmen bietet aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierter Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHT Health GmbH liegt in der schnellen und transparenten Bereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individueller Lösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen, Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute, Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.

