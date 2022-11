Leopoldifest in Klosterneuburg ab 11. November

Fünf Tage traditionelle und kirchliche Hochfeste

St. Pölten (OTS/NLK) - In Klosterneuburg findet von morgen, Freitag, 11., bis Dienstag, 15. November, das traditionelle Leopoldifest wieder in vollem Umfang statt und bietet fünf Tage lang sowohl traditionelle als auch kirchliche Hochfeste. Im Stift Klosterneuburg ist die Schädelreliquie, eingenäht in einer Replika des Erzherzogshutes, freilich bereits seit Montag, 7., und noch bis Dienstag, 15. November, täglich von 10 bis 18 Uhr vor dem Verduner Altar zu besichtigen. Am Feiertag, dem 15. November, erfolgt nach dem Pontifikalamt in der Stiftskirche der Leopoldisegen am Stiftsplatz.

Im Binderstadl des Stifts wiederum geht wieder das weit über die Grenzen Klosterneuburgs hinaus bekannte „Fasslrutschen“ über das 1.000-Eimer-Fass über die Bühne. Das fünf Meter lange und vier Meter hohe Riesenfass wurde im Jahr 1704 angefertigt und hat eine Füllmenge von 56.000 Litern. Gegen eine Spende kann sich jeder hier seine Portion Glück sichern; der Reinerlös kommt der Aktion „Ein Zuhause für Straßenkinder“ der Concordia-Sozialprojekte des Stifts Klosterneuburg zugute.

Zudem verwandeln rund 30 Vergnügungsbetriebe und 80 Marktstände mit einer bunten Mischung aus Spielbuden, Marktständen, Ringelspielen und zahlreichen weiteren Attraktionen wie Geisterbahn, Autodrom und Schießbuden die Obere Stadt in ein Festgelände. Im Vergnügungspark findet am Montag, 14. November, von 14 bis 18 Uhr auch ein Kindernachmittag mit speziellen Angeboten für die jüngsten Besucher statt.

In der Babenbergerhalle wiederum schenken in bewährter Weise die Klosterneuburger Winzer im Rahmen der Leopoldi-Weinkost ihre Weine aus. Am Freitag, 11. November, sorgt ab 20 Uhr Radio Energie für Stimmung, am Samstag, 12. November, ab 18 Uhr spielen Die Hochsteirer auf, am Sonntag, 13. November, bittet zunächst ab 11 Uhr die Stadtkapelle zum Frühschoppen, ab 15 Uhr unterhalten dann Herbert Fritz & Francis Key. Am Dienstag, 15. November, spielt ab 11 Uhr die Blasmusik und ab 15 Uhr der Kingstown Express auf.

Den traditionellen Abschluss der Feierlichkeiten bildet zwei Tage danach, am Donnerstag, 17. November, von 7 bis 18 Uhr auf dem Rathausplatz der Geschirrmarkt, der seit 1453 das Marktrecht besitzt.

Nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Klosterneuburg unter 02243/444-302, e-mail schuh-edelmann @ klosterneuburg.at und www.klosterneuburg.at/Leopoldi_2022 bzw. beim Stift Klosterneuburg unter 02243/411-182, e-mail presse @ stift-klosterneuburg.at und www.stift-klosterneuburg.at/event/leopoldi.

